Żona Bruce'a Willisa mówi się o jego stanie zdrowia. Jest wściekła na media

W 2022 roku rodzina Bruce'a Willisa poinformowała opinię publiczną, że popularny aktor na dobre wycofał się z życia zawodowego. Aktor "Szklanej pułapki" zmaga się z afazją. Dodatkowo zdiagnozowano u niego otępienie czołowo-skroniowe (FTD). W chorobie może liczyć na wsparcie najbliższych. Jego żona postanowiła teraz zabrać głos. Emma Heming-Willis uważa, że medialne przekazy na temat stanu zdrowia aktora nie do końca są zgodne z rzeczywistością. Zaapelowała do społeczeństwa i dziennikarzy w sprawie "głupich nagłówków".

Żona Bruce'a Willisa jest wściekła na przekazy medialne. "Przestańcie straszyć ludzi"

Emma Heming-Willis wyznała, że jest sfrustrowana przez clickbaitowe nagłówki artykułów na temat jej męża. Podkreśliła, że nie mają wiele wspólnego z prawdą i są nastawione tylko na kliknięcia. "Jest niedzielny poranek i jestem rozsierdzona. Właśnie dałam się złapać na clickbait. Przewijałam strony, zajmując się swoimi sprawami, gdy zobaczyłam nagłówek, który dotyczył mojej rodziny. Mówił o tym, że w moim mężu właściwie nie ma już radości. Oczywiście, jest żal i smutek, te wszystkie rzeczy, ale zaczynasz nowy rozdział i ten rozdział jest wypełniony miłością, więzią, radością i szczęściem. Tam właśnie jesteśmy. Przestańcie straszyć ludzi, że gdy otrzymają diagnozę choroby otępiennej, to już koniec, że powinni się zbierać i odejść" - powiedziała Emma Heming-Willis.

Emma Heming-Willis apeluje do mediów. "Proszę, rozważcie zmianę tej negatywnej narracji"

Żona Bruce'a Willisa podkreśliła, że jest już przyzwyczajona do nieprawdziwych informacji na temat swojej rodziny i choroby męża, ale boli ją to, że dezinformacja może być bardzo krzywdząca dla osób dotkniętych chorobą i ich bliskich. Zaapelowała do mediów o rzetelny przekaz. Zwróciła się do społeczeństwa, ale także do autorów "głupich nagłówków". "Nagłówki, które malują tak ponury obraz demencji, są dla nich szkodliwe, szczególnie że opiekunowie szukają w tym trudnym czasie wsparcia (...) Proszę, rozważcie zmianę tej negatywnej narracji" - powiedziała Emma Heming-Willis.