Roksana Węgiel zachwyciła swoim talentem całą Polskę jeszcze jako dziecko. Poprzez udział w "The Voice Kids" dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. 19-latka od kilku lat robi ogromną karierę w show-biznesie. Powodzi jej się również w życiu prywatnym. Artystka już wkrótce zostanie żoną Kevina Mgleja. Związek z producentem muzycznym początkowo wywoływał kontrowersje z uwagi na różnice wieku. Para jednak nie przejmowała się krytyką ze strony internautów. Zakochani zamieszkali we wspólnym mieszkaniu. Jakiś czas temu Roksana pokazała wystrój własnych czterech ścian. Co sądzicie?

Tak mieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Spójrzcie na ten kolor!

Roksana Węgiel niedawno pochwaliła się, że mieszka w wyremontowanym mieszkaniu wraz z ukochanym. Przyznała, że jest ogromnie zadowolona z efektu końcowego. We własnym apartamencie ma dużo ulubionych rzeczy. Kilka z nich pokazała fanom na profilu na Instagramie. W mieszkaniu Węgiel i Mgleja dominuje kolor beżowy i szary. Nie brakuje również czarnych i błyszczących elementów. - Moim ulubionym patentem w tym mieszkaniu na pewno jest szyba loftowa, wyszła genialnie. Dzięki tej szybie połączyliśmy ze sobą sypialnię z gabinetem. Oczywiście możemy się tutaj też odgrodzić i tworzy się totalnie przytulny pokój - mówiła piosenkarka. Wyznała również, która część posiadłości sprawia jej największą radość. Jest to sofa!

Kiedy tylko skończyliśmy remont, od razu wiedziałam, że muszę mieć wygodne miejsce do odpoczynku po koncercie lub intensywnym dniu w studiu. I ta sofa to jest dokładnie to, czego szukałam! Nie tylko świetnie prezentuje się w mieszkaniu, ale jest też bardzo wygodna, że aż nie chce się z niej wstawać. Każdy wieczór spędzony na niej to czysta przyjemność (...)

- napisała Roksana w mediach społecznościowych. Co sądzicie o wystroju wnętrz mieszkania? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Nie zdradzają wiele szczegółów

Roksana Węgiel od wielu miesięcy przygotowuje się do ślubu z Kevinem Mglejem. Już w 2024 roku para oficjalnie zostanie małżeństwem. Młoda piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że zależy jej na niewielkiej ceremonii. Węgiel chce celebrować miłość do producenta muzycznego w gronie bliskich. - Zależy mi na najbliższych osobach, najbliższej rodzinie i taki jest plan. Chcemy to po prostu trzymać w swoich sercach i zależy nam po prostu na pięknych wspomnieniach - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel świętuje urodziny mamy. Fani nie mogą wyjść z podziwu. "Jak bliźniaczki"