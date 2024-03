Magdalena Stużyńska dała się poznać jako sympatyczna Marcysia w serialu "Złotopolscy". Od 2012 roku wciela się natomiast w Ankę Strzelecką, jedną z czterech "Przyjaciółek". Pomimo iż aktorka występuje na szklanym ekranie od lat i cieszy się sporą popularnością, niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym. Gwiazda bardzo rzadko mówi w wywiadach o mężu i dzieciach. Kim jest ukochany Stużyńskiej?

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o nauce hiszpańskiego i francuskiego. Będzie podbijała zagraniczne rynki?

Magdalena Stużyńska ukrywa męża przed mediami. Są małżeństwem niemal ćwierć wieku. "Pozostanie naszą tajemnicą"

Magdalena Stużyńska i Łukasz Brauer pobrali się w 2000 roku. Poznali się jednak jeszcze w latach 90., kiedy aktorka stawiała pierwsze kroki w zawodzie. Serialowa Anka od początku strzegła jednak swojej prywatności i nie chciała rozmawiać z mediami na temat związku. Rąbka tajemnicy uchyliła w rozmowie z dziennikarzem "Echa Dnia".

Łukasz jest z wykształcenia socjologiem, ale pracuje przy realizacji filmów i reklam w pionie scenograficznym. Postanowiliśmy, że nasze życie osobiste pozostanie naszą tajemnicą - wyznała aktorka.

Związek przypieczętowali po czterech latach znajomości. Ceremonia była bardzo skromna i odbyła się w Pradze. Zakochani nie chcieli bowiem wzbudzać w Polsce niepotrzebnej sensacji. Ślubu udzielił im konsul Rzeczpospolitej w Czechach. Podczas uroczystości młodej parze towarzyszyło jedynie ośmioro gości. -Jeszcze w piątek kręciłam na planie telewizyjnego serialu w Warszawie. W sobotę byłam już w Pradze w Czechach. Tam w pięknej sali na pierwszym piętrze ambasady polskiej wzięłam ślub z Łukaszem, mówiąc wybrankowi swego serca "tak" w obecności pana ambasadora - wspominała artystka w rozmowie z serwisem NowySącz.NaszeMiasto.pl. Niedługo później gwiazda "Przyjaciółek" udzieliła wywiadu magazynowi "Halo!", w którym opowiedziała o swoim wybranku.

Jestem bardzo szczęśliwa przy Łukaszu. Znamy się już cztery lata i nie chcieliśmy dłużej zwlekać z decyzją o ślubie. My po prostu bardzo, bardzo chcemy być razem. Mam w mężu prawdziwe oparcie, które dla osoby wykonującej mój zawód jest niezwykle ważne. Chciałabym pogodzić swoje zawodowe sprawy z rodziną i jestem pewna, że mi się to uda - wyjawiła Stużyńska.

Magdalena Stużyńska KAPiF

Magdalena Stużyńska jest mamą dwóch synów. Dzieci wchodzą jej na głowę. "Byłam niekonsekwentna"

Pięć lat po ślubie na świecie pojawił się pierwszy syn pary, Bruno. W 2011 roku małżonkowie doczekali się drugiej pociechy - Gustawa. Magdalena Stużyńska nie pokazuje dzieci w mediach społecznościowych i rzadko mówi o nich w wywiadach. Aktorka stara się poświęcać swoim synom jak najwięcej czasu. "Chciałabym bardzo, aby moje dzieci zawsze wiedziały, że mają wsparcie i oparcie w rodzicach. To, co mogę zrobić, to dać im uwagę i zaangażowanie" - pisała aktorka w 2018 roku na swoim facebookowym profilu. W 2014 roku gwiazda "Przyjaciółek" udzieliła wywiadu "Twojemu Stylowi", w którym opowiedziała o swoich pociechach. Artystka przyznała, że zdarzało jej się popełniać błędy wychowawcze.

Latami byłam wobec dzieci niekonsekwentna. Przekonana, że muszę dać im bezwarunkową miłość. Błąd. Chłopcy mają różne charaktery. Starszy potrzebuje, jak ja, ram i dyscypliny (...) Zrozumiałam, że jeśli nie wezmę Bruna w garść, będą problemy. To silna osobowość: uparty, musi mieć rację. Młodszy Gustaw to sama słodycz, ale starszy brat jest dla niego idolem i największym autorytetem. W efekcie obaj próbują wchodzić mi na głowę - wyznała.

Magdalena Stużyńska z synem Instagram/magdalenastuzynska

Magdalena Stużyńska wybudowała wymarzony dom. "Nie chcieliśmy karykatury dworku"

Pomimo iż Magdalena Stużyńska wychowała się blokach, jej marzeniem zawsze był własny dom. Aktorka pragnęła, by znalazł się on w otoczeniu natury. W 2017 roku gwiazda wraz z mężem zrealizowała to marzenie. Jej wyśniona willa powstawała kilka lat. Artystka chciała bowiem, by w pełni odpowiadała jej wizji. - Zawsze byłam dzieckiem miasta. Lubię ruch, zgiełk, ale często marzyłam o domu w cichym, spokojnym miejscu. Spotkałam chłopaka, który też myślał o życiu za miastem, zostaliśmy małżeństwem i po kilku latach poszukiwań znaleźliśmy działkę z drzewami, co było dla mnie ważne. Mieliśmy na szczęście podobną wizję domu. Oboje nie chcieliśmy karykatury dworku polskiego. Marzyliśmy o czymś w stylu przedwojennej willi z dużymi oknami i kominkiem. Dbaliśmy o detale, żeby to nie był potworek, który coś udaje. Powstawał sześć lat. Dziś może zdecydowałabym się na coś nowoczesnego. Chociaż nie. Byłoby tak samo. Taki dom sobie wymarzyłam. Tylko nie mam trójwymiarowego dachu. Jest mansardowy - mówiła w rozmowie z serwisem Weranda. W willi gwiazdy "Przyjaciółek" dominują jasne kolory. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne okna, które wpuszczają do wnętrza mnóstwo światła. Aktorka cieszy się też własnym ogrodem, w którym nie brakuje kwiatów i zieleni. Więcej zdjęć domu Magdaleny Stużyńskiej znajdziecie w naszej galerii.

Dom Magdaleny Stużyńskiej Instagram/magdalenastuzynska