Bez wątpienia ostatni czas nie należał do najłatwiejszych dla Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Para straciła pracę przy programie "Pytanie na śniadanie". Produkcję opuścili z klasą, a dla widzów wydali specjalne oświadczenie, w którym pożegnali się w poruszających słowach. Po zawodowym zamieszczaniu zakochani postanowili nieco odpocząć. W związku z tym wydali się w podróż do Włoch. Kilka dni spędzili w Rzymie. Po zdjęciach, jakie publikowali w sieci, możemy wnioskować, że mieli razem bardzo dobry czas. Na profilu prezentera pojawiła się jeszcze jedna fotografia z wyjazdu. Tym razem z dziecięcym wózkiem. Ten kadr rozczulił internatów.

Maciej Kurzajewski podzielił się uroczym kadrem. Uśmiech nie schodził mu z twarzy

Maciej Kurzajewski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi blisko 90 tys. użytkowników. Prezenter chętnie uchyla rąbka tajemnicy i relacjonuje wydarzenie zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio podzielił się uroczym zdjęciem. Na fotografii możemy zobaczyć, jak spaceruje po klimatycznej włoskiej uliczce, a w ręku pcha wózek z wnuczką. Wygląda na to, że wizyta we Włoszech miała swoje drugie dno. Z hasztagów załączonych do postu dowiadujemy się, że wnuczka Macieja Kurzajewskiego świętowała pierwsze urodziny. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Maciej Kurzajewski świętuje urodziny razem z wnuczką. Internauci pieją z zachwytu

Pod opublikowanym postem niemalże w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się komentarze. Internauci nie kryli zachwytu. Posypały się same miłe słowa. "Ale zleciało, sto latek dla królewny i wszystkiego dobrego dla państwa" - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego, co najlepsze dla księżniczki" - dodała kolejna. "Spełnienia wszystkich marzeń" - skwitowała następna. Oprócz tego pojawiło się również mnóstwo polubień i emotikon w kształcie serduszek. Jak wam się podoba to ujęcie?