Justyna Żyła dała się poznać opinii publicznej jako żona skoczka narciarskiego, Piotra Żyły. Para pobrała się w 2006 roku, ale 12 lat później ogłosili rozstanie. Justyna Żyła wielokrotnie wypowiadała się w mediach negatywnie na temat zachowania byłego męża. Później postawiła na własną karierę i wystąpiła nawet w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz układa sobie życie u boku nowego ukochanego. Rozpoczęła też nową pracę.

Justyna Żyła dostała pracę w pizzerii

Justyna Żyła po rozstaniu z mężem pracowała przez jakiś czas w cukierni. Później została zatrudniona jako recepcjonistka w hotelu. 12-godzinne zmiany były jednak dla niej dość problematyczne. "Dawało mi się to we znaki, szczególnie jako samotnej matce. Nie ukrywam, że Piotrek mi też dużo pomagał, ale w grę wchodzą zajęcia dodatkowe oraz szkoła dzieci" - mówiła w rozmowie z Plejadą. Wówczas wyjawiła także, że bierze udział w nowym projekcie gastronomicznym, ale nie zdradziła wielu szczegółów. "Pracujemy z super zgranym zespołem. Na razie działamy jeszcze w ukryciu, ale już niedługo pochwalimy się efektami" - mówiła. Teraz wiadomo już, że celebrytka znalazła pracę w Pizzerii Belweder w Wiśle. Justyna Żyła udostępniła na Facebooku filmik promocyjny.

Justyna Żyła znów zakochana. Szykuje się do ślubu

Po rozstaniu ze skoczkiem narciarskim, Justyna Żyła mówiła, że potrzebuje czasu, żeby znów komuś zaufać. Jednak w 2023 roku zaczęła publikować posty i relacje sugerujące, że z kimś się spotyka. Podczas świąt Bożego Narodzenia przyjęła pierścionek zaręczynowy od swojego partnera, czym także pochwaliła się w sieci. Ostatnio pochwaliła się serią zdjęć, na której można dostrzec, jak spędza czas z ukochanym i dziećmi. "Uwielbiam czas z nim i z nimi" - napisała Justyna Żyła. Wszystko wskazuje na to, że była żona Piotra Żyły wkrótce ponownie wyjdzie za mąż. Celebrytka nie zdradziła jednak tożsamości swojego ukochanego. W jednym z wywiadów zaznaczyła jedynie, że ma świetny kontakt z jej dziećmi. Co więcej, obecny wybranek Justyny Żyły dobrze dogaduje się także z jej byłym mężem. "Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. (...) Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują" - powiedziała Justyna Żyła.