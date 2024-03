Shannen Doherty przed laty zdobyła popularność wcielając się postać Brendy Walsh w kultowym już serialu "Beverly Hills 90210". Od dłuższego czasu gwiazda zmaga się z chorobą nowotworową. Jest w fazie terminalnej. W mediach społecznościowych informowała fanów, że rak dał już przerzuty do kości. Najnowsze zdjęcie aktorki zaskoczyło internautów. Zwrócili uwagę na jeden szczegół.

Nowe zdjęcie Shannen Doherty zaskoczyło jej fanów

Nowotwór piersi został zdiagnozowany u aktorki w 2015 roku. Po dwóch latach nastąpiła remisja choroby, a Shannen Doherty mogła wrócić do pracy. Niestety w 2019 roku rak znów dał o sobie znać. Gwiazda wspominała publicznie o tym, że ma przerzuty do kości i mózgu. Nie zamierza się jednak poddawać i wciąż pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. Prowadzi podcast i jest aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio wstawiła zdjęcie ze swoją mamą, która bardzo ją wspiera w trudnym czasie. "Dziewczyny z Teenessee" - podpisała fotografię.

Shannen Doherty z mamą Shannen Doherty z mamą. Fot. Instagram.com/theshando screen

Pod postem aktorki pojawiło się wiele wyrazów wsparcia i komplementów. Na kolejnych zdjęciach Shannen Doherty zamieściła także kadry ze wspólnego spaceru. Na fotografiach widać też zwierzęta, które aktorka napotkała z mamą. Wśród nich była także zebra. Ten widok naprawdę zaskoczył internautów. "Czekaj... Czy to jest zebra?" - zapytała aktorka Roma Downey. "Tak" - odpowiedziała Doherty. "W Tennessee są zebry? Nie widziałam" - pisała zaskoczona internautka.

To zdjęcie zaskoczyło obserwatorów Shannen Doherty To zdjęcie zaskoczyło obserwatorów Shannen Doherty. Fot. Instagram.com/theshando screen

Shannen Doherty wspomniała o nowej terapii. "Dla mnie jest to cud"

Przypomnijmy, że w jednym z ostatnich odcinków swojego podcastu Shannen Doherty wspominała o nowej terapii, której się poddała. Początkowo nie przynosiła ona oczekiwanych rezultatów, ale później nastąpił przełom. "Po czterech zabiegach tak naprawdę nie widzieliśmy różnicy i wszyscy chcieli, żebym zmieniła leczenie. Pomyślałam wtedy: "Będziemy kontynuować i zobaczymy". Po szóstym, siódmym zabiegu naprawdę zaobserwowaliśmy, jak przełamuje się bariera krew-mózg. Czy nazywam to cudem? Dla mnie jest to cud. W pewnym sensie rzuciłam kostką i powiedziałam: "Idziemy dalej"" - powiedziała Shannen Dohery w podcaście "Let's Be Clear with Shannen Doherty".