Już niebawem wybory samorządowe. Politycy dwoją się i troją, by wypaść jak najlepiej i wyprzedzić konkurentów w kampaniach wyborczych. Wiąże się to także z ich obecnością w programach telewizyjnych. Jedna z internautek uznała jednak, że nie wszystkim dana jest szansa, by zaprezentować się szerszej publiczność na antenie TVN24. Zarzuciła stacji nierzetelność i się zaczęło.

TVN24 pomija kandydatkę na prezydenta Warszawy? Radomir Witt odpowiada

3 marca niejaka Agata opublikowała na serwisie X (dawniej Twitter), krótki, acz złośliwy wpis, w którym zarzuciła TVN24 stronniczość. Z jej słow wynikało, że stacja w swoich materiałach dotyczących wyborów na prezydenta Warszawy poświęca czas antenowy jedynie kandydatom na to stanowisko, pomijając kobietę, która ubiega się o fotel prezydentki stolicy. Oburzona internautka oznaczyła przy tym TVN24. "Wiecie czego jeszcze nie dowiecie się z @tvn24? Tego, że Magda Biejat kandyduje na prezydentkę Warszawy. Kandyduje Trzaskowski i Bocheński. Poznacie nazwisko kandydatki Trzeciej Drogi na wiceprezydentkę. O Biejat ani słowa. Ciekawe, prawda?" - napisała. Na odpowiedź nie musiała długo czekać. Na jej zaczepkę zareagował dziennikarza stacji Radomir Wit. Jego odpowiedź była nieco sarkastyczna.

Zdradzę małą tajemnicę - chciałem do swojego programu #BezKitu na rozmowę o wyborach i Warszawie zaprosić taki duet: panią wicemarszałkinię Biejat i pana Bocheńskiego. Jedna z tych osób ostatecznie nie zgodziła się na udział w takim programie i nie był to pan Bocheński.

- odpowiedział dziennikarz.

Temat wzbudził emocje

W obronie TVN24 stanął także inny dziennikarz stacji Cezary Paprzycki, który wymienił programy TVN24, w których nie tylko mówiono o Magdalenie Biejat, ale także te, w których ostatnio była gościnią. "W ciągu ostatnich dwóch tygodni było kilka tekstów o jej starcie, gościła w "Kropce nad i", "Kawie na ławę" i podcaście "Wybory Kobiet". W każdym z tych programów była też pytana o swoją kampanię warszawską" - grzmiał Paprzycki.

Internautka nie była ukontentowana z takiej odpowiedzi - przyznała, że widziała jedno z wydań programu Rafała Wojdy (prawdopodobnie chodziło o "Wstajesz i wiesz", w którym nazwisko Magdaleny Biejat nie padło. "Zdradzę panu małą tajemnicę. Nie ma obowiązku oglądania TVN24 24/7. Jestem widzką okazjonalną i nie muszę przeczesywać waszej strony oraz śledzić pańskiego Twittera, żeby podzielić się tym, czego byłam świadkiem na waszej antenie. A byłam świadkiem pominięcia Magdy Biejat" - odparowała Witowi. Dyskusja wywołała sporo emocji oraz zainteresowanie internautów. Jednak jak to bywa w sieci, komentujący szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni stanęli po stronie stacji, inni poparli internautkę, która wbiła kij w mrowisko.