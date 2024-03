Aleksandra i Michał Żebrowscy nie są zbyt wylewni w wywiadach. Na większą swobodę pozwalają sobie na swoich profilach w mediach społecznościowych. Żona aktora słynie z tego, że wrzuca do sieci zabawne filmiki. Żebrowska wiele razy udowadniała, że nie ma dla niej tematów tabu. Niedawno zażartowała na InstaStories i trzymała swoją rękę na wypiętym brzuchu. "Piąty trymestr. Ciąża ma trzy trymestry, czwarty to połóg, a piąty to spożywcza. Z mojego doświadczenia: trzeci i piąty najbardziej się dłużą" - pisała. Czym tym razem rozbawiła swoich obserwatorów? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Aleksandra Żebrowska niczym Miranda Kerr. Zapakowała do torby kamień

Aleksandra Żebrowska postanowiła sparodiować ciężarną Mirandę Kerr, która pokazała swoją torbę do szpitala. Modelka wyznała, że zapakowała do niej lampę solną. Jej zdaniem warto zabierać na poród rzeczy, które są nie tylko użyteczne, ale także wpływają na atmosferę. Żebrowska postanowiła pójść w jej ślady. Celebrytka założyła "ciężarny" brzuch i nagrała zabawny filmik do słów Mirandy Kerr. Pokazała zawartość szpitalnej torby. Wyjęła z niej wielki kamień ubrudzony ziemią. Co prawda nie była to lampka solna, ale z takim gadżetem Żebrowska z pewnością nie mogłaby narzekać na brak atmosfery na porodówce. Fani celebrytki jak zwykle docenili jej poczucie humoru. "Wiedziałam, że o czymś zapomniałam", "Haha, zrobiłaś mi dzień", "Ja myślałam, że ona wyciąga zamrożony kawał mięsa", "Potrzebuję przyjaciół z takim poczuciem humoru", "Padłam. Mam lampę solną, ale nie wpadłabym na to, żeby ją tachać do szpitala" - pisali w komentarzach. Wyszło zabawnie?

Aleksandra Żebrowska o ciele po porodzie. "Doceniajmy siłę kobiet"

Aleksandra Żebrowska często pokazuje się w naturalnej odsłonie. Tak też było po jej czwartym porodzie. Zwróciła się do fanów z bardzo ważnym apelem. Opowiedziała o presji związanej z powrotem do formy po urodzeniu. "Jedno z moich ulubionych pytań: „Kiedy zamierza pani odzyskać ciało po ciąży?" Nie straciłam ciała, przeciwnie - sporo go ostatnio zyskałam. Doceniajmy siłę kobiet w tym wyjątkowym czasie, wspierajmy się nawzajem w akceptowaniu rozstępów czy nadmiaru wagi" - pisała Żebrowska. Zgadzacie się z jej słowami? ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Żebrowska wyjawiła, ile waży. "W szafie siedzą przyciasne spodnie"

