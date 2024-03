Justyna Żyła cała w amorach. Tak spędza czas z narzeczonym

Justyna Żyła przez 12 lat była związana z Piotrem Żyłą. Para doczekała się dwójki dzieci. Niedawno syn celebrytki i skoczka Jakub skończył 17 lat. "To już 17. urodziny. Sto lat synu" - napisała wtedy Justyna na swoim profilu na Instagramie i zamieściła zdjęcie noworodka. Obecnie była żona sportowca układa sobie życie u boku nowego partnera. W grudniu opublikowała zdjęcia z zaręczyn, które urozmaiciły świąteczny okres. Teraz influencerka podzieliła się kolejnymi kadrami z ukochanym. Tym razem z romantycznego wypadu w góry. Więcej zdjęć Justyny i jej przyszłego męża znajdziesz w galerii na górze strony.

Justyna Żyła cała w skowronkach na nowym nagraniu z narzeczonym. "Uwielbiam czas z nim"

Para postanowiła zabrać dzieci na wycieczkę w góry. Pogoda dopisała, na nagraniu widzimy lekko ubraną Justynę w okularach przeciwsłonecznych. Celebrytka pochwaliła się widokami, które miała okazję oglądać. Na jednym z kadrów pozuje uśmiechnięta, siedząc na drewnianej ławce. Za nią rozpościera się widok na góry i lasy. Z kolei na innym obdarowuje ukochanego czułym pocałunkiem. "Uwielbiam czas z nim. Z nimi" - napisała pod filmem dodając emotikony serc, buziaków i zakochanych. Wygląda na to, że wspólny wypad okazał się naprawdę dobrym pomysłem.

Jak z nowym partnerem dogadują się dzieci Justyny Żyły?

Rozstania zdecydowanie najtrudniejsze bywają dla dzieci. Wygląda jednak na to, że nowy partner szybko zdobył sympatię pociech Żyły z poprzedniego małżeństwa. Sam narzeczony również ma dzieci z wcześniejszego związku. W jednym z wywiadów Justyna przyznała, że relacje w rodzinie są na bardzo dobrym poziomie. - Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. (...) Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują - mówiła. Jakiś czas po rozstaniu ze skoczkiem, Justyna udzieliła wywiadu magazynowi "Viva!", w którym przyznała, że rozwód miał na nią bardzo pozytywny wpływ. - Dzięki rozstaniu stałam się bardziej niezależna, bardziej pewna siebie. I patrząc z perspektywy czasu, bardziej odważna - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Była żona Piotra Żyły pochwaliła się pierścionkiem. On nie pozostał dłużny. Wymownie zareagował

