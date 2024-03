Magdalena Ogórek nie miała czasu na fryzjera? Tego się nie spodziewacie

Magdalena Ogórek najpierw miała aspiracje aktorskie. Zagrała epizodyczne role w "Lokatorach", "Loc Chłopacos", "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście" czy "Na dobre i na złe". Potem w jej życiu pojawiła się polityka - chciała nawet zostać prezydentem. Ostatecznie jednak postanowiła podbić media. W Telewizji Polskiej prowadziła takie programy jak: "Minęła dwudziesta" czy "O co chodzi". Nic więc dziwnego, że zawsze z niezwykłą starannością dbała o swój wygląd. Zawsze miała na sobie piękne ubrania, podkreślający urodę makijaż i starannie ułożone włosy.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdzie Magdalena Ogórek mogłaby znaleźć pracę? "Wszędzie ona się nadaje!" [SONDA]

Magdalena Ogórek zaskoczyła fryzurą. Tego się nie spodziewaliście

Magdalena Ogórek po utracie pracy w TVP skupiła się na pisaniu książki. Nadal pozostaje również aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio wstawiła swoje najnowsze zdjęcie i... zaskoczyła fryzurą. Wszystko przez siwy odrost, którego była dziennikarka nigdy wcześniej nie pokazywała. Na razie nie jest wiadomo, czy Ogórek po prostu nie miała czasu iść do fryzjera, bo jest tak pochłonięta książką, czy lansuje nowy trend. O tym pewnie przekonamy się dopiero za jakiś czas.

Magdalena Ogórek wróci do mediów? Bije się z myślami

Prezenterka niedawno udzieliła wywiadu, w którym została zapytana o to, czy wróci do mediów. Poza telewizją w końcu pracowała również w radiu, ale i ta przygoda dobiegła końca. Jak się okazuje, Ogórek wciąż bije się z myślami, czy wróci kiedykolwiek do tego typu pracy. Więcej zdjęć Magdaleny Ogórek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Cały czas zastanawiam się, czy w ogóle wrócę do mediów. Nie wiem tego na ten moment. Natomiast mam wielki szacunek do widzów i dlatego tak wiele czasu zajmuje mi podjęcie decyzji. Od 2015 roku, czyli od kampanii prezydenckiej prawie codziennie oglądam swoją twarz we wszystkich wiodących mediach w Polsce, w tym w internecie. Od dziewięciu lat towarzyszy mi ogromne zainteresowanie

- wyznała Ogórek w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.