Caroline Derpieński szturmem podbiła polski show-biznes. Choć na co dzień jest modelką i "dollarsową królową", jak sama siebie określa, ma apetyt na więcej. Postanowiła więc wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła... projektować modę. Jej pierwszy pokaz, "333" odbił się szerokim echem w polskich mediach.Oczywiście na Caroline spadły gromy za "chińskie materiały", jak o nich mówiła Aneta Glam. Niczym niezrażona celebrytka jednak zapowiedziała kolejną kolekcję.

Caroline Derpieński została skrytykowana przez stylistę. Grozi mu pozwem

Gdy kreacje były gotowe, Derpieński przyleciała do Polski, by zorganizować kolejny pokaz. Kolekcja "888" została zaprezentowana w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie celebrytka wynajęła piękną salę. Caroline Derpieński stanęła na rzęsach, by zrobić pokaz w wielkim stylu. W bufecie pojawiły się m.in. kawior, ziołowe serki z pestek słonecznika w glazurze buraczanej, musy z koziego sera z sycylijską pomarańczą czy krewetki w tempurze buraczanej na chipsach z czarnej tapioki.

Michał Zaczyński jest stylistą i dziennikarzem piszącym dla takich tytułów jak "Polityka", "Vogue", "Rzeczpospolita" czy "Elle". Jest też wykładowcą i jurorem konkursów dla projektantów. Mężczyzna często dostawał pytania o to, co sądzi o najnowszej kolekcji Caroline. Delikatnie mówiąc, nie przypadła mu ona do gustu. Celebrytka postanowiła jednak zareagować na jego słowa i napisała do niego. Zaczęła też grozić pozwem.

Kim ty, wieśniaku, jesteś aby oceniać moją osobę? (...) Co ty osiągnąłeś w życiu (...) Zazdrosny wieśniaku? Tfu (...) Za to cię pozywam

- pisała do stylisty.

Michał Zaczyński w ostrych słowach o kolekcji Derpieński. Nie gryzł się w język

Michał Zaczyński opowiedział w rozmowie z Plejadą, co sądzi o "888". Stylista przyznał, że posiada ona "skromną ofertę krojów" ani "artystycznego zamysłu" Więcej zdjęć kolekcji Caroline zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Trudno stwierdzić, czy nowa kolekcja panny Caroline Derpienski została kupiona, tak jak kupiła sobie followersów i kolekcję poprzednią. Patrząc jednak na skromną ofertę krojów — jakieś dwa do trzech — oraz pewnego rodzaju chałupniczość i ogólny minimalizm wzorniczy, nie wymagający przesadnych umiejętności (to nie złośliwość, wszak nie mamy do czynienia z profesjonalistką) ani artystycznego zmysłu, gotów byłbym uwierzyć, iż autorką kolekcji rzeczywiście tym razem jest sama Caroline

- oceniał w rozmowie z Plejadą.