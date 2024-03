Lara Gessler niedawno została właścicielką nieruchomości. Celebrytka wraz z rodziną wprowadziła się do domu na warszawskim Żoliborzu. Magda Gessler również cieszy się szczęściem swojej córki. "Ojej … tańczę z radości maleńka" - skomentowała post Lary restauratorka. Okazuje się, że gospodyni "Kuchennych rewolucji" przygotowała dla swojej pociechy wyjątkowy prezent. Fani są zachwyceni kreatywnością gwiazdy.

Magda Gessler sprawiła córce wyjątkowy prezent z okazji przeprowadzki. "Imponujące i wzruszające"

Lara Gessler zdążyła już zamieszkać w nowym domu. Co prawda wykończenie lokum wymaga jeszcze sporo pracy, ale celebrytka jest przeszczęśliwa, że wreszcie ma własne gniazdko. "Jesteśmy przeprowadzeni! Nie mamy co prawda kuchni... Wcale. Projekt jest już prawie gotowy, ale dopracowujemy detale. Między innymi zastanawiamy się nad blatami. Jakie macie doświadczenia? My raczej chcemy kamień" - napisała podekscytowana Lara. O to, by w nowym miejscu nie zabrakło stylowych detali, zadbała natomiast sama Magda Gessler. Restauratorka postanowiła namalować obraz, który zawiśnie w domu córki.

Mama rysuje nam obraz do nowego domu - napisała na Instagramie Lara.

Fani byli zachwyceni pomysłem restauratorki. "Imponujące i wzruszające jednocześnie", "Ale super! Mama jest tak bardzo uzdolniona", "Ale będzie pamiątka na lata, najcenniejsze są takie prezenty" - pisali w komentarzach. Niewielu zdaje sobie sprawę, że Magda Gessler jest zawodową artystką. Gwiazda studiowała bowiem malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie.

