Doda to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Mimo tego że jest na scenie muzycznej od wielu lat, to jej twórczość cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Płyta wokalistki "Aquaria" wydana w 2022 roku pokryła się podwójną platyną. Bilety na trasę koncertową Dody bardzo szybko się wyprzedawały. Jak piosenkarka zaczynała swoją karierę? W wieku 18 lat wzięła udział w popularnym reality show "Bar". Wiemy, jak jej rodzice zareagowali na decyzję o dołączeniu do programu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda wspomina udział w "Barze". Jej rodzina znała ten program. "Oglądaliśmy"

Doda udzieliła niedawno specjalnego wywiadu z okazji 40. urodzin dla portalu "Party". Podczas pełnej wspomnień rozmowy wokalistka wróciła do czasów "Baru". Doda dołączyła do tego reality show w drugiej edycji, mając zaledwie 18 lat. Piosenkarka przyciągała widzów przed telewizory i zwracała uwagę swoimi stylizacjami oraz charakterem. Co sądzili rodzice Dody o jej udziale w "Barze"? Jak się okazuje, nie mieli nic przeciwko, ponieważ cała rodzina doskonale znała ten format. - My oglądaliśmy ''Bar'', więc my byliśmy totalnie wkręceni w ten program. (...) Zafascynowana tym, jak ludzie reagują na punkcie tego reality i jak oglądaliśmy to razem z matką, chyba to wyafirmowałam - mówiła dla "Party". W wywiadzie Doda przyznała także, że czasami wymykała się z planu. Powód? Spotkania z jej ówczesnym chłopakiem. - Bywało, że uciekałam z tego programu, odrzucałam mikroport i gdzieś zawijałam się w kąt żeby spędzić z nim chwile bo on przyjeżdżał z Ciechanowa do Wrocławia żeby mnie zobaczyć - mówiła. Pamiętacie udział Dody w "Barze"?

Doda zna hasło do telefonu swojego partnera. "Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia"

Jakiś czas temu Doda opowiedziała o ważnej zasadzie w związku z Dariuszem Pachutem. - Mamy hasła do swoich telefonów, widzimy kto, co do nas pisze - powiedziała w radiu RMF FM. Piosenkarka opowiedziała o wiadomościach, jakie otrzymuje jej ukochany. - Laski centralnie wysyłają nagie zdjęcia, propozycje randek. Do wszystkich moich partnerów, aktualnego również. Jak ja bym pokazała te screeny, zrobiła z tego całą galerię, to by było im wstyd, bo większość z nich ma też swoich partnerów - mówiła w radiu RMF FM.