Roksana Węgiel już niebawem zadebiutuje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Przygotowania do programu pochłaniają mnóstwo czasu, piosenkarka stara się jednak nie zaniedbywać bliskich. Ostatnio mama wokalistki świętowała 41. urodziny. Celebrytka nie zapomniała złożyć jej życzeń, przy okazji publikując zdjęcie rodzicielki z okazałym tortem. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem Edyty Węgiel.

Roksana Węgiel świętuje urodziny mamy. Fani nie mogą wyjść z podziwu. "Jaka młodziutka"

Roksana Węgiel zawsze podkreśla, że rodzina jest dla niej bardzo ważna. Piosenkarka nie mogła więc zapomnieć o urodzinach ukochanej mamy. Gwiazda opublikowała ostatnio na InstaStories relację z życzeniami dla rodzicielki.

Węgiel Edyta - birthday queen. Kocham cię, mamuś! Sto lat!

- napisała wokalistka. Urodzinowy post pojawił się także na profilu Edyty Węgiel, która z tej okazji pochwaliła się rozpoczęciem współpracy ze znaną marką. Internauci zasypali mamę artystki komplementami. Komentujący zwrócili też uwagę na podobieństwo pań. Jedna z obserwatorek stwierdziła, że uroda Roksany to z pewnością zasługa genów mamy. "Roksana jest bardzo podobna do pani. Wyglądacie jak siostry bliźniaczki", "Nie wierzę, jaka młodziutka, ale też jaka piękna", "Jak młodo pani wygląda! Piękna!", "Córka ma po pani urodę" - zachwycali się fani.

Mama Roksany Węgiel Instagram/wegieledyta

Roksana Węgiel przekazała zaskakujące wieści. "Musiałam zrobić przerwę"

Tryb życia Roksany Węgiel jest ostatnio niezwykle intensywny. Piosenkarka od kilku miesięcy przygotowuje się do ślubu z ukochanym Kevinem Mglejem. Od wielu tygodni uczestniczy też w treningach do "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że to nie wszystko. Artystka jakiś czas temu rozpoczęła też kurs na prawo jazdy. Ze względu na inne zobowiązania musiała jednak zrobić sobie przerwę. - Skończyłam przed chwilą kolejne jazdy. Idzie mi dobrze. Tak naprawdę jeśli chodzi o kurs, to już zmierzam ku końcowi. Zaczęłam w ogóle już dawno, ale musiałam zrobić długą przerwę przez to, ile się u mnie działo w życiu. Oczywiście ciągle się coś dzieje, ale w końcu zebrałam się, by wrócić na kurs - zdradziła w rozmowie z portalem Viva.pl