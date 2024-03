Anna Lewandowska niedawno brylowała na paryskim Fashion Weeku, gdzie wzbudziła kontrowersje jedną z odważnych stylizacji. Gwiazda wróciła już do Hiszpanii, gdzie mieszka z całą rodziną. Ostatnio spędzili wspólnie czas w Barcelonie, a trenerka pochwaliła się kadrami z rodzinnego i słonecznego dnia na Instagramie. Przez przypadek pokazała twarz starszej córki, co rzadko się zdarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś ocenia Lewandowską tańczącą bachatę

Rodzinny weekend Lewandowskich. Anna Lewandowska pokazała twarz Klary

Anna Lewandowska przez długi czas ukrywała twarze córek i chociaż chętnie pokazywała ich zdjęcia, zawsze były robione tyłem lub tak, aby chronić ich wizerunek. W ostatnim czasie jednak już nie pilnuje tego aż tak bardzo, a na niektórych zdjęciach czy nagraniach można zobaczyć, jak wyglądają Klara i Laura.

W nowym poście na Instagramie żony Roberta Lewandowskiego widzimy, jak rodzina spędziła wolny weekend. Nie brakuje wspólnych kadrów Lewandowskiej z mężem, czy fotografii hiszpańskich przysmaków. Uwagę zwraca jednak nagranie, na którym Klara i Laura jeżdżą na hulajnogach. Na koniec filmiku starsza z sióstr się odwraca i widać jej twarz. Na kolejnym z nagrań widzimy, jak wysportowana jest Klara - mama uchwyciła ją, gdy robiła gwiazdy na plaży.

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary fot. Instagram.com/annalewandowska

Jak Anna Lewandowska łączy macierzyństwo z pracą?

Anna Lewandowska niewątpliwie jest bardzo zapracowana, prowadzi kilka biznesów, a dodatkowo aktywnie prowadzi profile w mediach społecznościowych. Niedawno odpowiedziała na pytanie, które nurtowało jej fanki, czyli jak łączy wychowywanie dzieci z karierą zawodową. "Jak udaje ci się łączyć macierzyństwo z pracą? U mnie to kuleje. Jestem pełna podziwu" - napisała jedna z obserwatorek. "Mam to szczęście, że mogę często zabierać dziewczynki ze sobą do pracy - biuro, sesje, wyjazdy. Na co dzień prowadzę swoje firmy zdalnie, więc staram się tak zaplanować dzień, żeby ustawić wszystkie rzeczy związane z pracą, zanim odbiorę dziewczynki z przedszkola i szkoły" - odpowiedziała. Więcej zdjęć rodziny Lewandowskich znajdziecie w galerii na górze strony.