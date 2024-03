Artur Żmijewski od ponad trzech dekad jest mężem Pauliny, którą poznał jeszcze w czasach liceum. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci - urodzonej w 1993 roku Ewy, Karola, którzy przyszedł na świat w 2000 roku i o dwa lata młodszego Wiktora. W mediach sporo mówi się o córce Żmijewskiego, która robi karierę na rynku muzycznym. Okazuje się jednak, że synowie aktora także mają artystyczne zainteresowania.

Kim są synowie Artura Żmijewskiego?

Artur Żmijewski, który zwykle nie jest wylewny na temat życia prywatnego, zrobił wyjątek i zgodził się wystąpić w materiale "Dzień dobry TVN". W programie pojawiły się także jego dzieci. Głównie opowiadały o dorastaniu u boku słynnego aktora, ale też powiedziały nieco o sobie. Karol Żmijewski, podobnie jak jego starsza siostra, związał karierę z muzyką. Starszy syn aktora jest producentem muzycznym tworzącym hip-hop i, jak sam określił, "rzeczy około hip-hopowe". Jak mogliśmy dowiedzieć się z materiału "Dzień dobry TVN", na koncie ma m.in. współpracę z popularnym raperem Otsochodzi, którego utwory zyskują milionowe odtworzenia. Żmijewski nie ukrywał, że nie od razu było mu po drodze z pasją syna i nieco bliższa jest mu muzyka, którą tworzy jego córka.

synowie Artura Żmijewskiego

Początki były dla mnie trudne wsłuchiwania się w to, co robi Karol (...). Ale teraz mam poczucie, że to jest naprawdę fajne

- wyznał aktor. Młodszy syn Artura Żmijewskiego poszedł za to w jego ślady i związał się z branżą filmową. Wiktor Żmijewski zajmuje się postprodukcją i efektami specjalnymi. Co ciekawe, odpowiada za tworzenie niektórych teledysków do utworów starszej siostry. Wiktor Żmijewski przyznał, że zdarza mu się korzystać z doświadczenia taty i często prosi go o radę, gdy pracuje nad jakimś materiałem. - Czasami mówi, że jest super, czasami - że jest kompletnie do wywalenia - przyznał młodszy syn aktora. Obydwaj podkreślili, że z rad ich ojca warto korzystać, bo w 99 procentach ma rację. Rodzina Żmijewskich sprawia wrażenie niezwykle zgranej i to właśnie aktor zaraził dzieci miłością do muzyki. W przypadku starszego syna było to raczej AC/DC, z kolei córka zachwyciła się Norah Jones. - Nie znam drugiej osoby, która byłaby tak rodzinna jak tata - powiedział Karol Żmijewski. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.