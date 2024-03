BRIT Awards 2024. Dua Lipa w skórze, Ellie Goulding w złocie

BRIT Awards 2024 już za nami. Wydarzenie zebrało niemałą plejadę gwiazd, które postawiły na wyjątkowo dopracowane stylizacje. W tym roku królowała klasyka okraszona nutą pikanterii. Zdecydowana większość gwiazd postawiła na sprawdzone rozwiązania, lecz ograła je na swój własny, wyjątkowy sposób. Patrząc na Duę Lipę trudno się do czegokolwiek przyczepić. Wokalistka prezentowała się po prostu fenomenalnie.

Dua Lipa wybrała ponadczasową czerń. Tkanina nie była już tak oczywista

Przyglądając się stylizacji Duy Lipy można odnieść wrażenie, że to tak naprawdę nic odkrywczego. Nieprawda. Kreacja, na którą postawiła piosenkarka wymagała nie lada odwagi. Niby czara, długa suknia o klasycznym fasonie. Żadna nowość. Jednak w skórzanym wydaniu dała piorunujący efekt. Od razu zrobiło się o wiele bardziej nowocześnie i zadziornie. Kropką nad i okazała się srebrna biżuteria. Zimny, metaliczny odcień nadał całości świeżego wyrazu i doskonale wpisał się w charakter wydarzenia. Artystka uzupełniła kreację naturalnym, lekkim uczesaniem. Nie było tutaj mowy o sztywnej fryzurze przypominającej hełm. Jest stylowo i z pazurem. Dokładnie tak, jak powinno być na tego rodzaju wydarzeniu.

Melanie C również wybrała czerń. Zdecydowała się jednak na zupełnie inny kierunek

Widać, że czerń zagrała również w duszy Melanie C. Piosenkarka zrezygnowała jednak z eleganckiej sukni i zastąpiła ją nonszalanckim, oversize'owym garniturem. Wszystko tutaj zagrało. Przydługie nogawki spodni wyglądały doskonale i nadały całości nonszalanckiego charakteru. Luźna marynarka ozdobiona metalicznym paskiem doskonale podkreśliła talię i nadała sylwetce idealnych proporcji. Połyskujący top z odsłoniętym brzuchem nadał całości kobiecego charakteru. Warto zwrócić uwagę także na włosy artystki. Naturalny odcień nieco ciemniejszego blondu świetnie współgra z jej urodą. Gładko zaczesany, długi kucyk okazał się w tym przypadku strzałem w dziesiątkę. Męskość w tak kobiecym wydaniu zawsze sprawdza się doskonale. Czasem to właśnie kontrasty i pozornie niepasujące do siebie rzeczy robią najlepszą robotę. Więcej zdjęć gwiazd z gali BRIT Awards znajduje się w galerii.

Melanie C REUTERS/Maja Smiejkowska