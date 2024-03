Agnieszka Kaczorowska ostro o nowym jurorze "TzG". "Nie jest autorytetem"

Agnieszka Kaczorowska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych tancerek w Polsce. Popularność zdobyła już jako kilkulatka wcielając się w postać serialowej Bożenki. "Klan" był wówczas jedną z najchętniej oglądanych produkcji Telewizji Polskiej. Dzięki uporowi i hartowi ducha Kaczorowskiej udało się wypracować miano prawdziwej ekspertki w dziedzinie tańca. Nic więc dziwnego, że często zdobywa się ona na komentarze dotyczące tej właśnie branży. Tym tancerka wzięła na tapet nowego jurora "Tańca z Gwiazdami".

Agnieszka Kaczorowska nie gryzła się w język. Powiedziała to o nowym jurorze "Tańca z Gwiazdami"

Nie jest już tajemnicą, że w fotelu jurorskim "Tańca z Gwiazdami" zasiądzie Tomasz Wygoda. Decyzja ta nie wszystkim przypadła do gustu. Szczególnie nie spodobała się Agnieszce Kaczorowskiej, która wyraziła swoją opinię argumentując ją w merytoryczny sposób. "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający (...). Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem (...). Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...). Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę" - wyjawiła Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z naszym portalem.

"Taniec z Gwiazdami" tuż tuż. Nie zobaczymy w nim Agnieszki Kaczorowskiej

Początkowo głośno mówiło się o tym, że w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" może pojawić się Agnieszka Kaczorowska. Sama tancerka również tego nie wykluczała. Stało się jednak zupełnie inaczej. Taki obrót spraw był dla niektórych prawdziwym zaskoczeniem. "Przeszłam wszystkie stany emocjonalne po tym, jak się dowiedziałam, bo zależało mi bardzo, więc tak, było mi przykro, a z drugiej strony nie mam już na to wpływu, zrobiłam, ile mogłam zrobić w tym kierunku" - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z naszym portalem po tym, gdy dowiedziała się, że nie dołączy do ekipy kolejnej edycji programu.

