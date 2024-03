Antoni Królikowski to z całą pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Popularność zdobył nie tylko dzięki odgrywanym rolom, ale również za sprawą niezwykle barwnego życia prywatnego, które niejednokrotnie było tematem numer jeden wśród miłośników show-biznesowego świata. Tym razem Królikowski zdobył się na odważny krok i podjął niecodzienną decyzję. Aktor wyprowadził się z Warszawy i przeniósł się do malowniczego Wrocławia. Nie bez powodu wybrał właśnie to miasto. Okazuje się, że był z nim związany lata temu.

Antoni Królikowski nie mieszka już w Warszawie. Miał dość bycia na świeczniku

Nie jest tajemnicą, że Antoni Królikowski dostał propozycję dołączenia do obsady serialu "Uroczysko". Przyjęcie propozycji okazało się niemały wyzwaniem, bowiem odcinki kręcone są z dala od Warszawy. Królikowski ostatecznie powiedział tak i opuścił stolicę. Okazuje się, że taki obrót spraw ma swoje plusy. Chodzi o kwestie związkowe. "Iza nie jest przyzwyczajona do życia na świeczniku. Sława Antka okazała się bardzo uciążliwa. A we Wrocławiu mają spokój, nikt za nimi nie jeździ, nie sprzedaje ich do prasy" - zdradził tygodnikowi "Na żywo" przyjaciel pary.

Antoni Królikowski wrócił do rodzinnego miasta. Ma do niego sentyment

Okazuje się, że Wrocław nie jest dla Antoniego Królikowskiego niczym nowym. Aktor spędził tam całkiem sporą część dzieciństwa i chodził do szkoły podstawowej. Nic więc dziwnego, że przeprowadzka w tamtejsze rejony to dla niego swoisty powrót do przeszłości. Aktorowi i jego ukochanej na dolnym śląsku jest bardzo dobrze. Głównie ze względu na to, że mają tam po prostu więcej spokoju. Obecna partnerka Królikowskiego nie jest przyzwyczajona do życia w blasku fleszy. Zmiana otoczenia wyszła im na dobre. "We Wrocławiu Antek wreszcie jest spokojny. Teraz to jego azyl. W nowym miejscu brakuje mu tylko synka, za którym bardzo tęskni" - wyczytaliśmy w dalszej części artykułu opublikowanego w tygodniku "Na żywo". Aktor jest ojcem Vincenta, który skończył dwa lata.

