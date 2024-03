Julia Wieniawa to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych kobiet w świecie polskiego show-biznesu. Popularność zdobyła głównie dzięki roli w "Rodzince.pl" Telewizji Polskiej i to właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Wieniawa na przestrzeni lat stała się swoistą ikoną stylu i nagrała nawet kilka kawałków. Teraz będziemy mogli oglądać ją na jurorskim fotelu w programie "Mam talent!". Obok stylizacji, w której celebrytka wyszła ze studia "Dzień dobry TVN" nie dało się przejść obojętnie. Niecodzienne spodnie zwracały uwagę.

Zobacz wideo Czy Wieniawa zaprosi Dodę do tworzenia albumu? Gratuluje artystce sprytu

Julia Wieniawa w odważnej stylizacji. Tak wyszła ze studia "Dzień dobry TVN"

Podczas sobotniego nagrania "Dzień dobry TVN" było naprawdę gorąco. W studiu pojawiła się Julia Wieniawa, której nie opuszczał doskonały humor. Celebrytka tym razem postawiła na dość kontrowersyjną stylizację. Ubrała się w dwukolorowe, łączone jeansy o dość wąskim fasonie. Zestawiła je z czarną marynarką połączoną z błękitnym gorsetem. Na uwagę zasługuje także niewielka, okrągła torebka i wysokie szpilki zawiązane na spodniach. Poza przemyślaną stylizacją warto spojrzeć także na fryzurę - gładkie upięcie z luźno wypuszczonymi pasmami wokół twarzy to obecnie prawdziwy hit. Przyglądając się Julii Wieniawie można odnieść wrażenie, że wszystkiego jest za dużo. Bezpieczniejszą opcją byłoby zamienienie góry lub dołu na bardziej stonowany. Wtedy tylko jeden element garderoby byłby mocny i grał pierwsze skrzypce. Teraz jest nieco chaotycznie.

Julia Wieniawa będzie jurorką w "Mam talent!". Pojawi się w 15. edycji show

"Mam talent!" to format, który już lata temu zyskał ogromną popularność. W mgnieniu oka stał się prawdziwym hitem i zdobył sporo fanów. Premiera pierwszego odcinka 15. sezonu programu odbędzie się już 2 marca w telewizji TVN. Nie jest już tajemnicą, że jeden z foteli jurorskich zajmie Julia Wieniawa. Jedno jest pewne - stylizacje celebrytki będą dopracowane do perfekcji i z pewnością nie będą należały do przeciętnych. Widać, że moda jest czymś, co jej w duszy gra.

Julia Wieniawa KAPIF.pl / KAPIF.pl