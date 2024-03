Marianna i Łukasz Schrieberowie podjęli decyzję o rozstaniu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości i zawodniczka federacji freak-fightowej Clout MMA są małżeństwem od 2015 roku. Początkowo to mężczyzna zabrał głos na temat zakończenia relacji. - Jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - wyznał w rozmowie z portalem metropoliabydgoska.pl. Póki co, nie było mowy o rozwodzie. Gdyby jednak para podjęła taką decyzję, jej majątek zostałby podzielony. Jak udało się ustalić, jego częścią są nie tylko pieniądze.

Marianna i Łukasz Schreiberowie się rozstali. Jak będzie wyglądał ich podział majątku? Nie chodzi tylko o pieniądze

Marianna i Łukasz Schreiberowie mają wspólny majątek. Informacje na jego temat nie są trudne do znalezienia w przestrzeni internetu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest zobowiązany do przedstawienia specjalnego oświadczenia. Ostatnie pochodzi z września 2023 roku. Mężczyzna wykazał, że zgromadził środki w wysokości 50 tysięcy złotych. Dodał, że nie posiada żadnych pieniędzy w innej walucie, czy papierów wartościowych. Łukasz Schreiber podkreślił, że uzyskał ponad 157 tysięcy wynagrodzenia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymał również dietę parlamentarną w wysokości niecałych 30 tysięcy złotych. Spłaca również dwa kredyty. Zarobki Marianny Schreiber nie są znane. Wiadomo jednak, że za walkę w Clout MMA otrzymała pokaźną sumę. - Sądzę, że ta jedynka z przodu i sześć cyfr jest odpowiedzią na to pytanie - mówiła w jednym z wywiadów. Co ciekawe, para będzie musiała również podzielić się... zawartością biblioteki. Schreiberowie są właścicielami placówki, w której znajduje się ponad 1200 tomów. Jej wartość jest szacowana na 35 tysięcy złotych. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Łukasz Schreiber i Marianna Schreiber https://www.instagram.com/lukaszschreiber/, Agencja Wyborcza.pl

Marianna Schreiber na temat rozstania. Zwróciła się do męża

Marianna Schreiber zareagowała na słowa męża. Wyznała, że według niej o partnerze powinno się mówić albo dobrze, albo wcale. Podkreśliła, że jest bardzo zaskoczona wyznaniem byłego ukochanego. Poprosiła internautów o wyczucie w sekcji komentarzy z uwagi na córkę. Nie kryła zawodu. "Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - napisała na platformie X. ZOBACZ TEŻ: Marianna Schreiber znów szokuje. Tym razem poszło o zdjęcie z gwiazdami UFC. Nowy etap w "karierze"?