Lara Gessler to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych celebrytek w Polsce. Popularność zdobyła głównie dzięki pojawianiu się na różnego rodzaju eventach oraz za sprawą działalności w mediach społecznościowych. Córka Magdy Geller regularnie publikuje na swoim instagramowym koncie coraz to nowsze treści i informuje, co u niej słychać. Tym razem światło dzienne ujrzała niecodzienna nowina. Okazuje się, że Lara Gessler uwiła nowe gniazdko.

Zobacz wideo Jak Lara Gessler obchodziła 34. urodziny? Na takie atrakcje mogła liczyć w domu rodzinnym

W życiu Lary Gessler szykują się zmiany. O wszystkim poinformowała na Instagramie

Na instagramowym koncie Lary Gessler zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu materiałów, jakie opublikowała celebrytka. Na profilu córki kontrowersyjnej restauratorki pojawiło się zdjęcie, które mówi naprawdę wiele. W pierwszym kadrze widać rękę Lary trzymającą pęk kluczy. Okazuje się, że Lara uwiła nowe gniazdko, które znajduje się na malowniczym Żoliborzu. Nieruchomość umiejscowiona jest niedaleko brata celebrytki, Tadeusza Mullera. Dowiedzieliśmy się o tym z zamieszczonego przez mężczyznę komentarza. "Masz pożyczyć trochę soli? Nareszcie sąsiady" - napisał Tadeusz Muller. Magda Gessler, podobnie jak jej syn, nie została w tyle i zdobyła się na przepełniony emocjami komentarz. "Ojej... Tańczę z radości maleńka" - skomentowała.

Lara Gessler uwiła nowe gniazdko. Jej życie rodzinne kwitnie

Lara Gessler poza brylowaniem na ściankach doskonale odnajduje się także w roli mamy i małżonki. Kilka lat temu wstąpiła w związek małżeński z Piotrem Szelągiem i zdaje się, że udaje się im wieść naprawdę szczęśliwe życie. Owocem miłości zakochanych są dwie pociechy: Nena i Bernard. Dziewczynka przyszła na świat w 2020 roku, chłopiec zaś w 2022 roku. Dzielą ich dwa lata różnicy wieku. Dotychczas rodzina zamieszkiwała efektowne mieszkanie na Mokotowie. Dość często mogliśmy je zobaczyć w instagramowych relacjach celebrytki. Nie trudno się więc domyślić, że wystrój nowego lokum także nie będzie trzymany w ścisłej tajemnicy. W jednej z opublikowanych relacji Lara zdradziła szczegóły przedsięwzięcia. "Jesteśmy przeprowadzeni! Nie mamy co prawda kuchni... Wcale. Projekt jest już prawie gotowy, ale dopracowujemy detale. Między innymi zastanawiamy się nad blatami. Jakie macie doświadczenia? My raczej chcemy kamień" - wyjawiła Lara Gessler w jednej z relacji na Instagramie.

Lara Gessler i Piotr Szeląg instagram.com/@lara_gessler