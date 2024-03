Po rewolucji przeprowadzonej przez nową władzę w szeregach TVP do telewizji publicznej powróciło wiele znanych nazwisk, które wcześniej nie chciały mieć nic wspólnego ze stacją. Zmiany dotyczą nie tylko personelu, ale także ramówki. Niebawem na antenie ponownie pojawi się kultowy program "100 pytań do…". Audycja emitowana była w latach 1988-1995, a jej gośćmi byli ludzie ze świata kultury, sportu czy polityki. W piątek w programie "19.30" oficjalnie potwierdzono powrót kultowego formatu. Ujawniono też, że bohaterką jednego z odcinków będzie Krystyna Janda. Aktorka nie potrafiła ukryć wzruszenia.

Krystyna Janda pojawi się w TVP. Wystąpi w kultowym programie. "To było niebywałe przeżycie"

Program "100 pytań do…" już niebawem powróci do TVP. Jedną z pierwszych bohaterek legendarnego formatu będzie Krystyna Janda. Aktorka nie ukrywa, że powrót do Telewizji Polskiej był dla niej nie lada przeżyciem. Gwiazda nigdy nie kryła się ze swoimi poglądami politycznymi i niejednokrotnie w mocnych słowach krytykowała ówczesną władzę.

Gdy weszłam do tego gmachu (budynku TVP przyp. red.), to było niebywałe przeżycie. Na korytarzu wiele osób chciało sobie zrobić ze mną zdjęcie

- mówiła w programie "19.30".

Krystyna Janda o zwolnieniu Kamińskiego i Wąsika. "Przeraziło mnie to"

Krystyna Janda chętnie wypowiada się na tematy społeczne i polityczne. Aktorka nie omieszkała skomentować głośnej sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Uważam, że ci, którzy popełnili przestępstwa, powinni być z tych przestępstw rozliczeni. Nie jestem jednak za rozliczeniem generalnym z ludźmi, którzy nie popełnili przestępstw. Indywidualnie, funkcjonariusze państwa, partii i osoby, które zarządzały naszym majątkiem narodowym i popełniły przestępstwa, powinni zostać ukarani - powiedziała w programie "Onet Rano". Gwiazda stwierdziła też, że nie rozumie motywacji ludzi, którzy protestowali w obronie skompromitowanych polityków. - Przeraziło mnie to, co ci ludzie krzyczeli. Zmroziło mnie. Ja powoli już tego nie rozumiem. Nie wiem, czy to starość, czy ja tracę zmysły. Co ci ludzie sobie myślą, gdzie są te racje, argumenty, które ich przekonały. Patrzę jak na inny gatunek istnienia - skwitowała.

