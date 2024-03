Arkadiusz Krygier z pewnością jest znany szerszej publice dzięki roli Olgierda Mazura w serialu "Gliniarze". Niewiele osób jednak wie, że jego droga do aktorstwa nie była taka prosta. Krygier ma wykształcenie prawnicze, ale praca w zawodzie nie była dla niego zbyt interesująca. - Z całym szacunkiem do kolegów prawników, ta branża to straszna nuda - mówił dla Interii. W 2016 roku dołączył więc do obsady "Gliniarzy". Widzowie mogli oglądać go także w "Ojcu Mateuszu" czy "Pielęgniarkach". Działa także w mediach społecznościowych, gdzie czasami pokazuje swoją rodzinę. Uwagę na fotografiach zwraca uroda żony Krygiera.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska zdradza, że kilka razy chciała odejść z "Przyjaciółek". Dlaczego została?

Arkadiusz Krygier z "Gliniarzy" ma żonę Zuzannę. Wychowują czwórkę dzieci

Arkadiusz Krygier jest od wielu lat ze swoją żoną Zuzanną, która pracuje jako psycholożka. Aktor nie pokazuje się ze swoją ukochaną na czerwonym dywanie i większych wydarzeniach. Możemy jednak oglądać ich wspólne zdjęcie na instagramowym profilu gwiazdy serialu "Gliniarze". Trzeba przyznać, że żona Arkadiusza Krygiera jest piękną kobietą, fani myśleli, że pracuje jako modelka. Aktor lubi okazywać jej uczucia publicznie. Pod jednym ze zdjęć, na którym obejmował żonę, zdobył się na czułe wyznanie. "To jest szczęście, to jest miłość" - podpisał fotografię. Na profilu aktora nie brakuje także jego wspólnych zdjęć z pociechami, o których opowiedział w wywiadzie z 2023 roku. - Mam czwórkę dzieci: ośmioletnią Biankę, przyszłoroczną maturzystkę Sonię, studentkę psychologii - Maję i 24-letniego syna Adama - mówił dla Polsatu.

Arkadiusz Krygier opowiedział o rodzinie i ukochanej. "Moja małżonka codziennie trenuje fitness"

Jakiś czas temu Arkadiusz Krygier opowiedział o tym, co robi w wolnym czasie ze swoimi bliskimi. Aktor i jego ukochana lubią aktywność fizyczną. - Jesteśmy rodziną sportową. Moja małżonka codziennie trenuje fitness. Ja z kolei zaangażowałem się teraz dosyć mocno w jogę. Oprócz tego prowadzę zajęcia na rowerach stacjonarnych. Kiedy znajdziemy tylko wolną chwilę, staramy się organizować też wspólne wyjazdy - mówił w wywiadzie dla Interii. ZOBACZ TEŻ: Aktorka z "Gliniarzy" i "Na sygnale" poszkodowana w wypadku. Zakleszczoną kobietę wycinano z pojazdu

Arkadiusz Krygier z żoną Fot. @arcando1805 / Instagram