Dawid i Magdalena Narożni tworzyli zespół Piękni i Młodzi od 2012 roku. Przez wiele lat występowali razem na scenie. Doczekali się także córki Gabrieli. W 2019 roku wiele się zmieniło. Narożni poinformowali o tym, że postanowili się rozstać. Początkowo ich relacje wydawały się normalne. Później jednak konflikt narastał. W styczniu 2020 roku doszło między nimi do wielkiej awantury po sylwestrowej imprezie. Po całym zajściu muzyk został wykluczony z zespołu Piękni i Młodzi. "Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu" - czytaliśmy w oświadczeniu. Byli małżonkowie nie szczędzili także niemiłych słów pod swoim adresem. Teraz jednak Dawid Narożny postanowił przeprosić.

Dawid Narożny opublikował oświadczenie. "Wielokrotne naruszenia"

1 marca 2024 roku Dawid Narożny opublikował oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. Dotyczyło jego byłej żony. "Ja, Dawid Narożny, przepraszam panią Magdalenę Narożną za wielokrotne naruszenia jej dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, wizerunku, dobrego imienia, godności i czci w latach 2020-2022" - czytamy. Później muzyk postanowił zamieścić pod postem obszerny komentarz. "Pragnę wam zwrócić uwagę, iż wszelkie kwestie, które to dotychczas łączyły lub dotyczyły mnie i mojej byłej małżonki (Magdy N.), a także w jakiś sposób konfliktowały nas, postanowiłem zamknąć i oddzielić grubą kreską" - napisał. Dawid Narożny stwierdził, że nie chce się już kłócić z byłą żoną. "Publikuję to jako mój wyraz wyciągnięcia ręki do zażegnania wszelkich sporów, które dotychczas tylko dzieliły, zamiast łączyć i niosły ze sobą niepotrzebny stres". Muzyk zaznaczył, że on także doświadczył wielu bolesnych momentów na forum publicznym, jednak mimo to zdecydował się zrobić ten krok i przeprosić z własnej inicjatywy. Narożny stwierdził, że ma nadzieję, że jego postępowanie "będzie przykładem dla innych".

Magdalena Narożna chce zostać babcią? "Ja czekam na wnuczki"

Magdalena i Dawid Narożni mają nastoletnią córkę Gabrielę. Jakiś czas temu piosenkarka opowiedziała o tym, że już nie może doczekać się zostania babcią. - Ja czekam na wnuczki. W przyszłości postaram się skupić na tym, żeby pomagać Gabi, jak już się zdecyduje na własne potomstwo - wyznała dla "Rewii". Piosenkarka wyznała także, że już stara się zabezpieczyć córkę na przyszłość. - Nie wiadomo, co się w życiu wydarzy - mówiła.