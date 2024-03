Plotki o tym, że Agnieszka Kaczorowska ma zasiąść w jury "Tańca z Gwiazdami" pojawiały się od dawna. Ostatecznie nie znalazła się w jego składzie. W rozmowie z reporterką Plotka Karoliną Sobocińską opowiada, jak to dokładnie było. Co sądzi o nowym jury? Mówi też o powrocie Marcina Hakiela do show.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Kaczorowskiej nie ma w jury "TzG"?

Agnieszka Kaczorowska o castingu do "Tańca z Gwiazdami". "Przeszłam wszystkie stany emocjonalne"

Agnieszka Kaczorowska najpierw dostała propozycję pojawienia się w programie jako trenerka tańca, jednak od początku wiedziała, że to nie jest to, czego chce. Gwiazda wyraziła chęć bycia jurorką i zaproszono ją na casting. - To było bardzo miłe, bo było tam tylko kilka osób. Dla sprostowania byli tam tylko zawodowi ludzie, ze świata tańca. (...) Z tych profesjonalistów wybrali mężczyzn. I z tego, co wiem, po prostu szukali mężczyzn - powiedziała. Zapytana o to, czy czuła niesprawiedliwość, odpowiedziała:

Już chyba przeszłam wszystkie stany emocjonalne po tym, jak się dowiedziałam, bo zależało mi bardzo, więc tak, było mi przykro, a z drugiej strony nie mam już na to wpływu, zrobiłam, ile mogłam zrobić w tym kierunku.

Agnieszka Kaczorowska o nowym jury. "Jestem bardzo zaskoczona". Mówi też o Marcinie Hakielu

Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że trudno oceniać jury, którego jeszcze nie widzieliśmy w programie, jednak jest zaskoczona wyborem Tomasza Jana Wygody. Przypominamy, że w nowym składzie oprócz niego znaleźli się Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. - Jednym wyborem jestem bardzo zaskoczona. Kto wie, może będzie fantastycznym jurorem, natomiast jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. (...) Może jestem za bardzo zawodowa i profesjonalna we wszystkim, co robię, natomiast jest to człowiek z zupełnie innego świata tańca.

Prawdopodobnie będzie się skupiał na tych całych walorach artystycznych, emocjonalnej części występów itd. Natomiast jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Tak jak np. ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. (...) Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę

- skwitowała. Agnieszka Kaczorowska została zapytana także o powrót Marcina Hakiela do "Tańca z Gwiazdami", który ze względu na swój wiek (40 lat) ma już pewne ograniczenia i wcześniej mówił, że raczej już nie pojawi się na parkiecie. - Trzeba jego zapytać. Sam mówił o sobie, że już zna swoje ograniczenia. Widocznie z jakiegoś powodu tego potrzebuje - powiedziała. Czy według gwiazdy ma on jeszcze szansę na zwycięstwo? - Nie wiem, myślę, że gdyby zestawić wszystkich tancerzy, zawsze widać, kto jest już w innym wieku - dodała. Cały wywiad z Agnieszką Kaczorowską zobaczycie niżej.