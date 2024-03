O małżeństwie Łukasza Schreibera i Marianny Schreiber zrobiło się głośno, gdy żona polityka PiS wzięła udział w "Top Model". Uczestniczka programu wtargnęła do show-biznesu i zrobiła się aktywna w sieci. Początkowo głosiła zupełnie inne poglądy niż jej mąż. Kilka razy mówiła o problemach w ich związku, jednak w ostatnim czasie wspierała jego karierę polityczną, a sama skupiała się na walkach we freak fightach. W rozmowie z metropoliabydgoska.pl Łukasz Schreiber, który kandyduje na prezydenta Bydgoszczy, ujawnił, że rozstał się z żoną. Zdążyła zareagować i nie ukrywa, że jest zaskoczona jego wyznaniem. Marianna Schreiber nie jest jednak pierwszą żoną polityka, co ujawnił tygodnik "Polityka".

Łukasz Schreiber był już wcześniej żonaty. Ma dziecko z pierwszego małżeństwa

O tym, że Łukasz Schreiber był wcześniej żonaty, dowiedzieliśmy się dwa lata temu z "Polityki". "Kiedy Łukasz poznał Mariannę, był już po przejściach. Miał za sobą rozwód i dziecko z pierwszego małżeństwa, ale był to związek niesakramentalny" - można było przeczytać. Obecna żona posła odniosła się to tego w rozmowie z "Super Expressem".

Tak, to prawda. Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze

- mówiła. Łukasz Schreiber i Marianna Schreiber wzięli ślub cywilny w 2015 roku, a kościelny dwa lata później. Mają razem córkę Patrycję.

Łukasz Schreiber o rozstaniu z Marianną Schreiber

Łukasz Schreiber w wywiadzie dla portalu metropoliabydgoska.pl powiedział nie tylko o rozstaniu z Marianną Schreiber, lecz także o ich skrajnie różnych karierach. - Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani dziesięć lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi... jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji. Każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek. Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy... Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania - mówił, zapytany o to, czy denerwuje go wplątywanie żony w kampanię wyborczą.