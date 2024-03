Marianna Schreiber często gości na nagłówkach. Ostatnio media obiegła wiadomość o rozstaniu celebrytki z mężem, Łukaszem Schreiberem. Polityk przekazał wiadomość o zakończeniu związku w rozmowie portalem z metropoliabydgoska.pl. Jeszcze niedawno zaś celebrytka opowiadała o swoim mężu i rodzinie podczas wywiadów. Jak rozpoczął się związek zawodniczki MMA i byłego ministra PiS?

Marianna Schreiber rozstała się z mężem. Tak wyglądała na ślubie. "Inna kobieta!"

Historia związku Schreiberów została opisana jakiś czas temu w tygodniku "Polityka". Para miała się poznać w 2013 roku w Złotych Tarasach. Marianna była wówczas studentką pedagogiki, a Łukasz rozwijał powoli swoją polityczną karierę. W tamtym czasie pełnił funkcję asystenta posła Kosmy Złotorowskiego. Kiedy Schreiber spotkał swoją przyszłą żonę miał już na koncie jedno małżeństwo. Polityk był już też ojcem. Celebrytka i były minister PiS wzięli ślub cywilny w 2015 roku, niedługo później przypieczętowali swój związek przed ołtarzem. W lipcu ubiegłego roku, z okazji ósmej rocznicy, zawodniczka MMA opublikowała na Instagramie zdjęcia z ceremonii. Prezentowała się wówczas nieco inaczej niż dziś. "Wow, nie poznałam", "Bardzo pani ładnie w tym kolorze włosów", "Inna kobieta!" - komentowali internauci.

Łukasz Schreiber i Marianna Schreiber - ślub Instagram/marysiaschreiber

Łukasz Schreiber ostro o freak fightach. Marianna zareagowała. "Nie jestem w stanie uwierzyć"

Łukasz Schreiber w nadchodzących wyborach samorządowych będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Bydgoszczy. Niedawno polityk PiS przyznał otwarcie, że aktywność żony negatywnie wpływa na jego karierę. Nazwał też walki typu freak fight "patologicznymi". Marianna Schreiber nie mogła uwierzyć, że to naprawdę słowa jej męża. "Nie jestem w stanie uwierzyć, że to nie fake. Sorry " - napisała w mediach społecznościowych.

Marianna Schreiber Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl