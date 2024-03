Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber nie są już razem! "Podjęliśmy decyzję o rozstaniu"

Jeszcze niedawno zawodniczka Clout MMA wypowiadała się w mediach na temat swojego małżeństwa z politykiem. Wielu dziwiły decyzje zawodowe podejmowane przez Mariannę Schreiber i to, że niektórymi ruchami przeczy zasadom wyznawanym przez swojego męża. Dziś wiemy, że małżonkowie nie dogadują się za dobrze. Więcej na ten temat zdradził polityk, który obecnie walczy o fotel prezydenta Bydgoszczy.

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber przechodzą przez ciężki czas. Podjęta została decyzja

"Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji" - wyznał Łukasz Schreiber w rozmowie z metropoliabydgoska.pl. To właśnie z tego wywiadu dowiadujemy się o rozpadzie relacji Marianny Schreiber i jej męża. Małżonkowie wybrali zupełnie inne ścieżki zawodowe, co polityk PiS zaznaczył w wywiadzie. "Każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek. Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy… Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania" - dodał.

Łukasz Schreiber mówi o rozstaniu. Co tymczasem publikuje jego żona?

Wywiad na portalu metropoliabydgoska.pl został opublikowany o godz. 9:00. Zajrzeliśmy na Instagram Marianny Schreiber, żeby zobaczyć, czy odniosła się do słów męża. Do momentu publikacji artykułu nie pojawiło się nic nawiązującego do rozstania. Na InstaStories celebrytki możemy głównie zobaczyć materiały dotyczące CloutMMA. Przypomnijmy, że 31-latka pojawi się w najnowszej edycji i będzie walczyć z Gohą Magical. Na tablicy za to pojawił się film, na którym mówi m.in., że "na pewno cierpię też z tego powodu, że jako kobieta, jako żona polityka, jest mi zarzucane... ludzie myślą, że jestem ubezwłasnowolniona i nie mogła robić czegoś, co ja czuję".