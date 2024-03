Wersow zrywa z siebie makijaż. Dosłownie. Fani przerażeni. "Matko boska"

Wersow, czyli Weronika Sowa to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Publikuje nie tylko na Youtubie, ale też w innych mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu realizuje się także muzycznie. Do nagrań teledysków często poddaje się charakteryzacji. Tym razem zaprezentowała fanom nowe wcielenie. Artystyczny makijaż, tzw. porcelain make-up, wzbudził ogromne zainteresowanie, ale i dyskusję.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Kasprzyk w mocnych słowach o Wersow: Nie rozumiem tej osoby

Wersow zerwała z siebie makijaż. Fani mają zastrzeżenia

Influencerka dodała na Instagramie nagrania z przygotowań wyrazistego makijażu. Wykonuje się go, tworząc na twarzy błyszczącą warstwę, która przypomina cerę porcelanowej lalki. Wizażyści dobrali do tego mocne kolory na policzkach i powiekach. Fani od razu zwrócili uwagę na jeden mankament. "Tylko czemu naturalne brwi zostały widoczne? Cały efekt zepsuły", "Bolą mnie te widoczne brwi" - pisali internauci. Wersow zostawiła komentarze bez odpowiedzi, ale zaskoczyła swoją widownię kolejnym filmikiem.

Wersow zmyła "maskę" z twarzy. Internauci chwalą jej naturalność

Choć efekt końcowy "porcelain make-up" nie wszystkich zachwycił, to o wiele większe zaciekawienie wywołało pozbywanie się makijażu z twarzy. Wersow usiadła przed kamerą i po kolei pozbywała się kolejnych warstw, odrywając podkład z twarzy. Niektórzy uznali, że wygląda to wprost przerażająco. "Aż skręca", "Matko boska, delikatnie mi tam przy tych brwiach", "To dosłownie była maska" - czytamy w komentarzach. Dużo osób natomiast doceniło Weronikę Sowę w naturalnym wydaniu. "Ma idealną cerę, po co jej tapeta?", "Jaka ty piękna bez makijażu!", "Zauważyliście w ogóle, jaka Werka jest piękna bez makijażu?" - chwalili. A jak wam podoba się taka odsłona Wersow?