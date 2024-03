Paryski Fashion Week co roku przyciąga do Francji najgorętsze nazwiska show-biznesu. Wśród nich nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej, naczelnej polskich WAGs, która uwielbia bawić się modą. W jej szafie nie brakuje perełek od światowych projektantów. Ostatnio znalazły się w niej skórzane szorty, które wywołaly szum w sieci. Co o ostatniej stylizacji Lewej sądzi ekspertka?

Anna Lewandowska odważnie w Paryżu. Stylistka zwróciła uwagę na figurę

"Jestem na tak! Ania Lewandowska wygląda znakomicie w skórzanym komplecie i jednych z najmodniejszych butów ostatnich miesięcy" - zaznaczyła w rozmowie z nami stylistka Róża Augustyniak. Co więcej powiedziała o stylizacji Lewej z Paryża? Zwróciła uwagę na najbardziej kontrowersyjny element stroju. "Dodatkowo trenerka połączyła niesamowicie modny brąz z czarnymi spodenkami - kto, jak nie osoba o tak wysportowanej sylwetce może bez wahania pozwolić sobie na taki look? Widać też, że Ania czuje się w stylizacji wygodnie, nie krępuje jej ruchów" - dodała. To zupełnie inne zdanie niż wielu użytkowników Instagrama. Ci rzucili się, by skrytykować Lewandowską za to, jak się ubrała. "Aniu, zachowaj godność i klasę", "Piękna figura bez dwóch zdań, ale brak klasy niestety" - to tylko niektóre z tych łagodniejszych wpisów. A wam jak się podoba ta kreacja?

Anna Lewandowska została oceniona przez Ewę Minge. Ta mówi o stabilności

Przy okazji dawnej rozmowy ze znaną projektantką i autorką książek, poruszyliśmy temat ubioru znanej trenerki. - Anna Lewandowska w mojej ocenie prawdopodobnie korzysta z usług stylistów, którzy przyjęli prawdopodobnie określone zasady, z których wysuwa się obraz osoby o dość zachowawczym stylu. Z cała pewnością Anna Lewandowska podczas wielu międzynarodowych wydarzeń (nie tylko modowych) może być zobowiązana np. kontraktami do korzystania z usług i wizji danego domu mody. Jej wizerunek wydaje się dość stabilny pod tym kątem a umiar zawsze jest bezpieczniejszy od nadmiaru - wyznała nam Ewa Minge. Zwróciła uwagę na ważną kwestię. - Jej pozycja społeczna oraz zawód, który wykonuje nie predysponują jej do kreacji pełnych przepychu o wybujałej fantazji. Takie kreacje trzeba nie tylko mieć odwagę unieść, ale przede wszystkim wybronić je tak sposobem noszenia jak i zachowania - oznajmiła. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

