Tomasz Wolny przez dziewięć lat był prezenterem "Panoramy". Przez długi czas prowadził także "Pytanie na śniadanie". Po zmianach w zarządzie mediów publicznych stracił pracę. Od tego czasu nie pojawiał się w mediach. Postanowił wyjawić, co tak naprawdę robił po zwolnieniu z Telewizji Polskiej.

Tomasz Wolny został zwolniony z TVP. Wyjawił, co robił po utracie pracy

Większość widzów kojarzy prezentera przede wszystkim z prowadzenia "Pytanie na śniadanie". Pojawiał się u boku Idy Nowakowskiej, Małgorzaty Tomaszewskiej czy Anny Popek. Poprowadził także wydanie z Katarzyną Cichopek, co zdziwiło wielu. Na co dzień towarzyszył jej ukochany Maciej Kurzajewski. Wszyscy prezenterzy pożegnali się już jednak z pracą dla Telewizji Polskiej. Po zmianach na szczeblach władz stacji, gospodarze śniadaniówki stracili posady. Tomasz Wolny nie był w tym przypadku wyjątkiem. Po utracie pracy nie pojawiał się w mediach i przez długi czas milczał. Postanowił jednak wyznać, czym zajmował się po zwolnieniu. Okazuje się, że celebrtyta udał się w podróż dookoła świata. Wraz z rodziną zwiedzali przez 80 dni, docierając do różnych zakątków świata. Wyznał, że przemierzyli ponad 70 tysięcy kilometrów i doświadczyli wszystkich pór roku, co było niesamowitą przygodą. Z tej okazji przygotował krótki filmik, który opublikował na swoim Instagramie.

Na ten moment wniosek jest jeden i wciąż ten sam: RODZINA to prawdziwa SIŁA. A podróżowanie z dziećmi (z prędkością 200 pytań na godzinę) to przygoda życia. I frajda na potęgę! A zatem dzięki Bogu meldujemy się w jednym, jeszcze mocniejszym, rodzinnym kawału, być może na boso… ale na pewno w ostrogach. Bo dobrze mieć marzenia, ale jeszcze lepiej jest je spełniać!

- napisał w poście.

Tomasz Wolny ma żonę, która pracuje w TVN24

Przez wiele lat Tomasz Wolny był jedną z gwiazd TVP. Niewielu pamięta, że pierwsze kroki stawiał w 2008 roku w TVN. I to właśnie tam poznał swoją żonę, która była jego mentorką. Szybko relacja z zawodowej zamieniła się w miłośną i para pobrała się w 2009 roku. Wolny podjął decyzję, by rozpocząć pracę dla Telewizji Polskiej. Agata Tomaszewska pracuje obecnie w TVN24 i to właśnie ona relacjonowała protesty w sprawie ustawy "Lex TVN". Dziennikarz podkreśla, że oboje oddzielają karierę zawodową od domu i rodziny. - Kwestia zdrowego rozsądku - jak się go ma, to można się lubić, szanować, kochać, a z tej miłości mogą być dzieci i to cała trójka, a praca to jest ostatnią rzeczą, o jaką my się w domu kłócimy - wyznał w wywiadzie z Jastrząb Post.

