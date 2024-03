TVN wita wiosnę nowymi programami, wśród których znajdziemy "The Traitors. Zdrajcy", "Czas na show. Drag Me Out", "Masterchef Nastolatki" czy "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". Gwiazdy wspomnianych formatów były oczywiście obecne na sekretnym evencie stacji. Impreza ramówkowa odbyła się bez udziału mediów. Dowiedzieliśmy się, że fotografowie również mieli problem z wejściem. To jednak nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska o trudnościach w programie TVN

TVN i słaba impreza ramówkowa? "Było drętwo"

Na kanałach stacji w social mediach nie brakuje nagrań z udziałem twarzy TVN czy ich zdjęć w drogich kreacjach na czerwonym dywanie. Brakuje natomiast rozmów z gwiazdami, a to wszystko przez to, że dziennikarze spoza telewizji nie zostali zaproszeni na event. "To była impreza tylko dla reklamodawców i gwiazd" - zdradza nasz informator. Całe wydarzenie miało miejsce w jednej z najbardziej niezwykłych pod kątem architektonicznym przestrzeni w Warszawie, czyli w Arkadach Kubickiego. Na potrzebę eventu ogrody, które znajdują się nieopodal, zostały zamknięte. Informator Plotka ujawnił, że na imprezie "było drętwo". Co ciekawe zdradził, z jaką propozycją do zgromadzonych wyszła jedna z gwiazd stacji. "Magda Gessler, wchodząc, mówiła, że w razie czego impreza się przeniesie do Fukiera" - dowiadujemy się. Słynna restauracja znajduje się w zasięgu 500 metrów, więc taki scenariusz był jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Ponadto nasz informator zaobserwował, że "gwiazdy wychodziły po godzinie".

TVN i nowa ramówka PLOTEK EXCLUSIVE

TVN w nowej ramówce uwzględnił show z Michałem Szpakiem. Co wiadomo o programie?

Duże oczekiwania w mediach pojawiły się w stosunku do ramówkowej nowości "Czas na Show. Drag Me Out". W jury zobaczymy Annę Muchę, Andrzeja Seweryna i Michała Szpaka, który nie może doczekać się emisji programu. "To będzie zastrzyk świeżości to raz, a dwa to opowiadanie o czymś, co jest częścią kultury świata. Rozszerzanie tolerancji w Polsce jest dla mnie bardzo ważne" - ujawnił w "Dzień dobry TVN". Szpak ma poczucie misji przy realizowaniu tego programu. W show zobaczymy między innymi Tomasza Karolaka czy Kamila Szymczaka. Stacja ukaże ich "drugą twarz". Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Michał Szpak o nowym programie KAPiF.pl