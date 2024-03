Najbogatsi emeryci w polityce. Liderem nie jest ani Tusk, ani Kaczyński

Będąc polskim politykiem, można zarabiać bardzo dobrze. Okazuje się, że niektórzy zdecydowali się na przejście na emeryturę i z tego tytułu mogą liczyć na naprawdę wysokie sumy świadczenia. "Super Express" postanowił przeliczyć kwoty, jakie otrzymują politycy. Liderem zestawienia nie jest Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński. To polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest obecnie ministrem.

Wiemy, który polityk dostaje najwyższą emeryturę. To jeden z ministrów

Choć przez lata w mediach wiele mówiło się o wysokiej emeryturze premiera Donalda Tuska, to nie jest on wcale liderem wśród polskich polityków jeśli chodzi o otrzymywane świadczenie. ZUS wypłaca szefowi rządu kwotę 5600 zł, ale otrzymuje jeszcze emeryturę z tytułu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej w latach 2014-2019. Łącznie Tusk co miesiąc dostaje 29 tys. zł. Otrzymuje także pensję jako prezes Rady Ministrów, która wynosi 24 tys. zł. Okazuje się, że Minister Rolnictwa Czesław Siekierski może liczyć na świadczenie z ZUS w wysokości 12,5 tys. zł - po waloryzacji otrzyma 14 tys. zł. Na dodatek przez cztery kadencje był europosłem, co dało mu 21,8 tys. zł. Łącznie Siekierski, licząc z waloryzacją, otrzymuje emeryturę w wysokości 35,8 tys. zł miesięcznie. To nie wszystko. Z tytułu obecnie sprawowanej funkcji ministra otrzymuje 18 tys. zł.

Ranking najbogatszych polityków na emeryturze. Liderem nie jest ani Tusk, ani Kaczyński Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Najbogatsi polscy politycy-emeryci

Najniższa emerytura w Polsce wynosi od 1 marca 1780,96 zł. Nie musi to martwić polityków, którzy dostają znacznie wyższe świadczenia. Na co dzień posłowie otrzymują łącznie około 16 tys. zł, na co składa się ich uposażenie i dieta, którą otrzymują z Kancelarii Sejmu. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje poseł PiS Krzysztof Skórzewski, który z ZUSu otrzymuje 15 800 zł. Kolejny jest Jarosław Kaczyński, który ma emeryturę w wysokości 10 300 zł. Następni w kolejce są poseł PiS Antoni Macierewicz z 10 200 zł oraz posłowie KO - Bogusław Wołoszański otrzymujący 9653 zł, a także były prezes Polskiego Związku Narciarstwa Apoloniusz Tajner, któremu z tytułu emerytury wypłacane jest 8258 zł.

Jarosław Kaczyński, Bartłomiej Misiewicz i Antoni Macierewicz podczas uroczystego posiedzenia zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy samolotu TU - 154 M pod Smoleńskiem. Warszawa, Sejm, 10 kwietnia 2013 r. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl