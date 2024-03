Zbliżająca się wiosna to dla wielu okres zmian. TVN z racji rozpoczęcia nowego sezonu przychodzi w nowej odsłonie, która została przygotowana przez agencję z Argentyny, czyli Superestudio. Odświeżone kolory dotknęły logo stacji, co jest przełomową zmianą.

REKLAMA

Zobacz wideo Para z "Razem odNowa" szczerze o wrażeniach po premierze

TVN i metamorfoza. Logo zmieniło się na "młodsze i lżejsze"

Stacja od teraz ma mieć nowe hasło wiodące - "TVN to coś, co nas łączy", o czym informuje portal Wirtualnemedia.pl. Za tymi słowami kryją się oczywiście programy, których dotychczas nie było w ofercie programowej. Mowa o "The Traitors. Zdrajcy", "Czas na Show. Drag Me Out", "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" i "MasterChef Nastolatki". Poza nowymi formatami widzowie napotkają się na nowość w szacie graficznej. "Wprowadzona ponad dziesięć lat temu oprawa TVN nadal jest świeża i pasuje do marki. Ale dekada to kawał czasu. W mediach zmieniło się przez ten okres bardzo wiele, TVN jest też gdzie indziej, niż był" - informuje Robert Przyszlak, który sprawuje funkcję dyrektora departamentu kreacji i autopromocji TVN Warner Bros. Discovery. Charaktersytyczne granatowe kółko z logo stacji będzie teraz ciemnogranatowe, a na nim będą widniały białe litery. "To kosmetyczna zmiana, która sprawiła, że logo TVN stało się młodsze i lżejsze" - wyjaśnia dyrektor. Znajdziemy także inne barwy, jak zielony, czerwony, żółty, biały czy jasnoniebieski.

Kombinacji jest wiele, nie wszystkie będziemy wykorzystywać od razu

- zaznacza Przyszlak.

TVN nowe logo Wirtulane Media

TVN pokazał wizerunek gwiazd. Dyrektor wspomniał o budżecie

W spocie ramówkowym obok nazwy programów widzimy ich twarze, czyli znanych prowadzących, na przykład Magdę Gessler czy Marcina Prokopa. "Dotąd oprawa opierała się na grafice, a elementy oprawy były pochodną spotów wizerunkowych i zmieniały się co pół roku. Teraz z założenia w oprawie wykorzystywać będziemy grafiki z wizerunkiem gwiazd TVN" - wyjaśnia dyrektor. Przygotowanie oprawy trwało miesiącami. Co Przyszlak mówi o finansach przeznaczonych na ten cel? "To inwestycja na wiele lat" - zaznacza krótko. Co ciekawe, wiosenne porządki nie dotyczą tylko i wyłącznie telewizji. "Teraz zmiana dotyczy "wszystkiego". Poza anteną zmienia się też strona internetowa i profile we wszystkich social mediach. To bardzo duża operacja, wymagająca współpracy wielu działów i ludzi" - dodaje dyrektor. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

'Czas na Show. Drag Me Out' Wirtualne Media