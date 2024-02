Mariusz Szczygieł jest wielokrotnie nagradzanym reportażystą i pisarzem. Na koncie ma też mnóstwo głośnych publikacji, takich, jak "Nie ma", "Osobisty przewodnik po Pradze" czy "Fakty muszą zatańczyć". To w tej ostatniej dokonał coming outu. "Kiedy artystka wyznała, że malowanie pieca było kompensacją tego, czego nie nauczyła się mówić wyraźnie i głośno, powiedziałem, że mam ten sam problem: nie umiem mówić publicznie, że jestem gejem. Prywatnie nie mam z tym żadnego problemu, ale wypowiadanie się na ten temat na przykład w mediach nie wchodzi w grę" - pisał. Teraz na Instagramie artysta przyznał, że przedstawił swoją drugą połówkę tacie.

Mariusz Szczygieł we wzruszającym wpisie

Mariusz Szczygieł jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie chętnie komentuje sprawy dotyczące kultury, polityki czy problemów społecznych. Od czasu do czasu pozwala sobie jednak na nieco prywaty i pokazuje, jak wygląda jego życie. Tym razem poczytny autor opublikował długi wpis z okazji 91. urodzin ojca, który okrasił zdjęciem z solenizantem. Szczygieł w humorystyczny sposób opisywała ojca. "Przedwczoraj skończył 91 lat. Mój tata, Jerzy Szczygieł "będzie żył do samej śmierci". Tak mówi. Skoro Cyganki mu wywróżyły, że umrze w wieku lat 74 i poczuł się okłamany, te następne 17 lat życia uważa za deser, nagrodę i chce z niej korzystać" - czytamy. To, co jednak zwraca największą uwagę to fragment, w którym pisarz zdradził, że przedstawił tacie swojego ukochanego. Spotkanie odbyło się online, ale nie brakowało humoru.

Niedawno przedstawiłem go online mojemu chłopakowi i tata zaprezentował się prawie po czesku: - Tatinko Mariusza jestem - powiedział do okienka

- czytamy.

Internauci komentują

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami dla solenizanta (redakcja Plotka również życzy Jerzemu Szczygłowi wszystkiego, co najlepsze). Wpis pisarza polubiły też takie gwiazdy, jak: Borys Szyc, Lara Gessler, Dorota Szelągowska, Damian Maliszewski czy Halina Mlynkova, która odniosła się do tej części wpisu, w której Szczygieł opisywał miłość ojca do Czech, wskazując, że 91-latek czeka na wyprawę do naszych południowych sąsiadów. "To też moje marzenie, żeby wspólnie wypić kawę. Choć nam się wtedy w Pradze nie udało, to może tym razem, kiedy będziecie w Pradze, przyjadę. Tego nam życzę! I w zdrowiu niezmiennie wspaniałego poczucia humoru" - pisała wokalistka. Swoje trzy grosze dorzuciła też Elżbieta Bursztynowicz, którą szersza publiczność zna z roli Elżbiety Chojnickiej z "Klanu". "Panie Mariuszu, zazdroszczę panu, że może pan być ciągle dzieckiem, kochanym synkiem swojego taty. Trwajcie tak w zdrowiu i szczęściu jak najdłużej" - napisała.