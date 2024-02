Polsat SuperHit Festiwal to cykliczny event stacji Polsat organizowany w Operze Leśnej w Sopocie. Podczas tego obok licznych koncertów widzowie w ramach Sopockiej Nocy Kabaretowej mogli oglądać występy najlepszych polskich kabareciarzy. Tym razem jednak muszą obejść się smakiem.

Polsat SuperHit Festiwal bez kabaretonu

Jedną z pierwszych decyzji Edwarda Miszczaka po tym, jak objął fotel dyrektora programowego Polsatu, była ta o rezygnacji z emisji kabaretów. Zdjął więc z ramówki "Kabaret na żywo", a oburzeni kabareciarze mówili o cenzurze. Ostatnio jednak, bo podczas wiosennej konferencji ramówkowej Polsatu, wyglądało na to, że Miszczak zmienił zdanie w sprawie kabaretów i przymilał się do kabareciarzy. "Kabarety od nas odeszły, ale ciągle jesteśmy gotowi na ich powrót. (...) Ruch należy do nich. To oni powiedzieli, że nie chcą, ale czekamy. Z radością mają szansę na powrót do domu. Czasem awantury w domu się zdarzają - opowiadał Plejadzie. Mimo tych zapewnień kabarety nadal nie są mile widziane w stacji. Wskazuje na to program tegorocznej odsłony Polsat SuperHit Festiwal. W 2024 roku bywalcy Opery Letniej nie zobaczą Sopockiej Nocy Kabaretowej. Co zaproponowano w zamian?

Okazuje się, że będzie jeszcze więcej muzyki na żywo. "24 i 25 maja w Sopocie znowu będzie rozbrzmiewać polska muzyka! Na scenie wystąpią wykonawcy, którzy w ubiegłym roku sprzedali najwięcej płyt oraz ci, których przeboje królowały we wszystkich rozgłośniach radiowych, wśród nich: Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry&Tribbs, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel i inni wspaniali artyści" - podaje Polsat. Ponadto zaplanowano jubileusz zespołu Golec uOrkiestra. Wraz z zespołem zaśpiewają m.in. Kuba Badach, Cleo, Enej, Gromee. Stacja ma zamiar świętować także 20-lecie na scenie Denzela. Myślicie, że to koniec jubileuszy? Tegoroczny Polsat SuperHit jest nimi naszpikowany. "W kolejnym jubileuszu piosenki Majki Jeżowskiej, które kochają dzieci od 5 do 105 lat - w specjalnym rockowym wykonaniu. Wielkim wydarzeniem będzie także jubileusz 30-lecia na scenie Andrzeja Piasecznego" - czytamy na stronie organizatora wydarzenia.

Ponadto na scenie mają wystąpić gwiazdy, które niegdyś pojawiły się w show "Tylko muzyka. Must be the music". Wśród nich są Ania Dąbrowska, zespół Zakopower, Kuba Badach czy Enej. Wisienką na torcie, która prawdopodobnie ma osłodzić widzom tak radykalne zmiany, jest powrót do klasyki, a więc koncert "Wodecki Twist". Utwory artysty wykonają tacy twórcy, jak: Mery Spolsky, Wiktor Dyduła, Natalia i Paulina Przybysz.

Polsat straci na konflikcie z kabareciarzami?

"Sopocka Noc Kabaretowa" cieszyła się dużą oglądalnością. Wirtualne Media, powołując się na wyniki oglądalności, wskazały, że w tamtym roku niedzielne występy kabareciarzy oglądało 2,28 mln widzów. Dla porównania to samo źródło podaje, że "SuperHit Festiwal 2023" przyciągnął przed ekrany średnio 1,71 mln widzów.