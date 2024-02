Przed Roksaną Węgiel poważne wyzwanie. 3 marca startuje "Taniec z Gwiazdami", w którym idolka nastolatek bierze udział. Zanim zaprezentuje widzom swoje umiejętności, od początku lutego pod okiem Michała Kassina. - Jej atutami są dobra forma ciała i kondycja. Jest wysportowana, co jest dużym plusem przy długich treningach i bardzo pomaga przy wymagających choreografiach tanecznych, w których niezbędne jest intensywne używanie mięśni - wyznał ostatnio tancerz dla Polsat.pl. Żeby tego było mało, w wolnych chwilach od sali tanecznej piosenkarka wcale nie próżnuje. Jak podaje Viva.pl, kontynuuje kurs prawa jazdy. Gdy go ukończy pozytywnie, jej poruszanie się po mieście stanie się łatwiejsze, o czym już marzy.

Roksana Węgiel wzięła się za dokończenie kursu prawa jazdy. Co wcześniej stało na przeszkodzie?

Na trening do "Tańca z Gwiazdami" i rozmowę z dziennikarzem portalu Viva.pl piosenkarka przyjechała ostatnio prosto z kursu na prawo jazdy. Jak się czuje za kierownicą? Ten temat ciągnie się już za nią dłużej niż powinien. Przeszkodą w realizowaniu wykupionych lekcji był wcześniej jej intensywny czas w karierze i promocja ostatniego albumu. - Skończyłam przed chwilą kolejne jazdy. Idzie mi dobrze. Tak naprawdę jeśli chodzi o kurs, to już zmierzam ku końcowi. Zaczęłam w ogóle już dawno, ale musiałam zrobić długą przerwę przez to, ile się u mnie działo w życiu. Oczywiście ciągle się coś dzieje, ale w końcu zebrałam się, by wrócić na kurs - powiedziała Rafałowi Kowalskiemu. Zapewniła też, że stołeczne drogi jej nie przerażają. Co więcej, lubi jeździć po zakorkowanej często Warszawie. Ma na to pewną teorię. - Może dlatego, że bardzo uważnie obserwowałam kiedyś moich rodziców jeżdżących po tym mieście. Mam wrażenie, że dużo załapałam jako ich widz. A potem sama chciałam zdawać tutaj prawo jazdy, bo jeśli nauczę się jeździć po stolicy, to potem już chyba żadne miejsce mnie nie zagnie - stwierdziła piosenkarka.

Wiadomo, co Roksana Węgiel musi poprawić

Zanim Roksana Węgiel odbędzie egzamin, najpierw zawalczy w niedzielę o Kryształową Kulę. Są rzeczy nad którymi na ostatniej prostej musi jeszcze popracować. - To nad czym musimy jeszcze trochę popracować to dbałość o detale, jeśli chodzi o wykończenie ruchów. W tańcu towarzyskim ważne są szczegóły: jak ustawiona jest dłoń, stopa, czy kolano jest proste, czy ugięte i taką świadomość tego musimy jeszcze wypracować - mówił ostatnio jej tancerz w rozmowie z producentami programu. Przypomnijmy, że wokalistka ma już na swoim koncie taneczny triumf. W 2021 roku wygrała program TVP2 "Dance, dance, dance". Czy uda się jej znowu zając pierwsze miejsce? Tanecznymi rywalami Roxie jest m.in. Filip Chajzer, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Beata Olga Kowalska i Maffashion.