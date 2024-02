Anna Lewandowska właśnie wylądowała w Paryżu. Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała pierwsze zdjęcie ze światowej stolicy mody i od razu wywołała gorącą dyskusję. Wszystko za sprawą kusej stylizacji, która za część komentujących została uznana za zbyt wulgarną. Poszło o obcisłe szorty, w których Lewa z dumą zaprezentowała umięśnione pośladki.

Anna Lewandowska wylądowała w Paryżu. Biegała po mieście w skórzanych szortach

26 lutego jak co roku zaczął się francuski tydzień mody. Na Paris Fashion Week 2024 nie mogło zabraknąć Anny Lewandowskiej. To już nie pierwszy raz, kiedy trenerka bierze udział w tego typu wydarzeniu modowym. W zeszłym roku zachwyciła m.in. w czarnym garniturze od Versace. "Jestem taka podekscytowana! Paris Fashion Week czas zacząć" - pisała na Instagramie przed ubiegłoroczną edycją. Lewa znów wylądowała w Paryżu i zdążyła się już wybrać na pierwszy spacer po mieście, gdzie zaprezentowała swoją pierwszą kreację.

Anna Lewandowska fot. screen instagramn.com/annalewandowska

Anna Lewandowska pozowała do zdjęć na tle paryskiej architektury w brązowym futerku i wysokich, siermiężnych botkach. Trenerka postawiła na odważne rozwiązanie i do dopasowanego czarnego topu założyła ekstremalnie krótkie skórzane szorty, które odsłaniały jej pośladki. Pogoda nie sprzyjała jednak odkrywaniu ciała, więc skóra Lewej została przysłonięta pół kryjącymi rajstopami, co dodało klasy całej stylizacji. W komentarzach od razu posypały się komplementy. "O mamusiu, ale hot", "Mega stylówka i te spodenki teraz super modne" - czytamy. Nie obyło się także bez uszczypliwości. Zasugerowano, że krótkie szorty są zbyt wulgarne. "Jak się ma co pokazać, to się pokazuje. Ciało to jej ciężka praca. Zdjęcie nie jest wulgarne, co w tym złego!" - skwitowała jedna z internautek. W komentarzach odezwała się nawet modelka Heidi Klum, która opublikowała emotikonę z brzoskwinią, symbolizującą pupę i tym samym podkreśliła, że Lewa ma się czym pochwalić i efekty jej ciężkich treningów z pewnością nie poszły na marne. Jak oceniacie tę stylizację? Więcej zdjęć znajdziecie na dole strony .

Anna Lewandowska fot. screen instagramn.com/annalewandowska

Anna Lewandowska ma nowe auto. Cena zwala z nóg

Anna i Robert Lewandowscy nie stronią od luksusowych marek. Para może pozwolić sobie na wiele, Lewy jest jednym z najbogatszych piłkarzy na świecie, a jego żona równie ciężko pracuje na swój sukces i prowadzi liczne biznesy. Anna Lewandowska m.in. ma swoją markę kosmetyczną, sprzedaje catering dietetyczny, suplementy diety i prowadzi platformę z treningami i przepisami na zdrowe posiłki. Ostatnio trenerka sprawiła sobie nowy model auta. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z czerwonym mercedesem klasy G. Ceny podstawowego modelu mercedesa modelu AMG 63 zaczynają się od 540 tysięcy złotych. Jak wam się podoba nowe cacko Lewandowskiej?