Małżeństwo z ogromnym stażem bez wątpienia tworzą Marcin Daniec i jego ukochana Dominika. Czy mowa tu o miłości od pierwszego wejrzenia? - Gdy ją zobaczyłem, zwariowałem. A kiedy z nią porozmawiałem, zwariowałem podwójnie - wyznał satyryk przed laty w "Pani". Przełomowym momentem dla tej relacji był jeden z występów Dańca. Sprawdźcie, co wiadomo tej niezwykłej relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ostro o Błaszczaku. "To nie jest kabaret..."

Marcin Daniec zakochał się bez pamięci. Na początku Dominika miała innego partnera

Artysta kabaretowy skradł serce swojej przyszłej wybranki podczas jednego z występów. Dominika zajęła miejsce w pierwszym rzędzie na widowni, na którą przyszła w towarzystwie rodziców. - Poszłam po raz pierwszy. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Miałam wrażenie, że on mówił tylko do mnie i dla mnie. Gdy śpiewał piosenkę, usiadł mi na kolanach i na koniec pocałował. Trudno opisać, jak się czułam - relacjonowała Grobelska. Po upływie kilku dobrych miesięcy Dominika poprosiła satyryka o autograf. Ten dzień później zaproponował jej wspólny spacer. Początkowo przyszła żona artysty zwracała się do niego "proszę pana". Daniec musiał poczekać, aż Dominika nie tylko przejdzie z nim na "ty". Problemem w rozwijaniu ich relacji był chłopak Grobelskiej. Satyryk czekał na przyszłą żonę aż trzy lata od jej poznania.

Marcin Daniec z żoną Fot. KAPiF.pl

Marcin Daniec postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz mówi, jak wygląda jego małżeństwo

- Jak się rozstała z tamtym chłopakiem, ruszyłem do boju. I teraz jestem dumny, że byłem taki uparty i cierpliwy. Rozumiem, dlaczego ta niewytłumaczalna siła mnie do niej ciągnęła. Po prostu jest fantastyczną żoną, matką, świetną dziewczyną - wyznał artysta. Dominika pewien czas po zerwaniu z partnerem postanowiła zamieszkać z satyrykiem. Ich miłości nie przerwały plotki dotyczące dużej różnicy wieku, ani relacja z córką z poprzedniego związku Dańca. - Marcin długo był sam, Karolka przyzwyczaiła się, że ma ojca tylko dla siebie. Była zazdrosna, potrzebowała czasu, żeby zaakceptować nasz związek. Teraz jesteśmy przyjaciółkami - wyznała Grobelska. Para doczekała się córki Wiktorii i dziś wiedzie szczęśliwe życie. Artysta podkreślił w rozmowie z serwisem plus.nowiny24.pl, że Grobelska nie jest z nim dla sławy. - Moja żona nie wyszła za mnie z powodu ciąży i dla kariery, bo nasza córeczka urodziła się sześć lat po ślubie, a żona nie występuje na scenie! - powiedział. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Marcin Daniec z żoną KAPiF.pl