Magdalena Cielecka to niezwykle charyzmatyczna aktorka, która zagrała w wielu rodzimych produkcjach. W tym roku 52-latka ma szansę dostać Orła za pierwszoplanową rolę w filmie "Lęk". Pojawiła się na spotkaniu i odebrała oficjalną nominację do nagrody. Na wydarzenie Cielecka przyszła w klasycznej stylizację z perłami.

Magdalena Cielecka jak zwykle elegancka pojawiła się na rozdaniu nominacji do Orłów

Aktorka wielu widzom dała się poznać jako ekscentryczna mecenas Joanna Chyłka w serialu "Chyłka" na podstawie prozy Remigiusza Mroza. Od wielu lat pojawia się w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych. Tym razem została doceniona za rolę w dramacie "Lęk", w którym odegrała rolę jednej z sióstr - Małgorzatę i zobaczyła przy swoim nazwisku nominację do najważniejszej polskiej nagrody filmowej, Orłów, w kategorii główna rola kobieca. W związku z tym pojawiła się na spotkaniu nominowanych do nagród. Aktorka postawiła na klasykę, którą najczęściej się odznacza na wydarzeniach. W tym przypadku był to ciemnogranatowy garnitur z dwurzędową marynarką. Założyła do tego ciemne buty z odsłoniętymi palcami. Najważniejszym dodatkiem były jednak wiszące na jej szyi, długie perły. Nie zapomniała jednak o delikatnej, małej torebce. Aktorka z dumą odebrała oficjalną nominację.

Magdalena Cielecka nie afiszuje się swoim związkiem, ale postanowiła powiedzieć kilka słów

Aktorka pozostaje w związku z działającym w tej samej branży Bartoszem Gelnerem. Para wzbudza spore zainteresowanie mediów głównie przez sporą różnicę wieku pomiędzy nimi. Cielecka skończyła w tym roku 52 lata, a aktor będzie celebrował pod koniec kwietnia 36. urodziny. Zakochani niechętnie ujawniają szczegóły swojej relacji, ale w "Pytania na śniadanie" aktorka postanowiła wypowiedzieć się na temat związku. Dziennikarka zapytała, czy Cielecka rozmawia z partnerem o pracy w domu.

Tak. Trudno tego uniknąć. Słyszę czasem, że są takie pomysły. "A, my nie przynosimy pracy do domu". Mnie się wydaje, że się nie da. Zawód, który się lubi i uprawia z pasją, to on też łączy, można się pospierać, podyskutować. My też razem jesteśmy w Nowym Teatrze, Bartek jest w zespole od ładnych paru lat, mamy razem próby. Jesteśmy w procesie prób do nowego spektaklu, więc te pomysły wpadają całkowicie naturalnie. Oglądamy film, czymś się można zainspirować, to jest po prostu część życia, jak każda inna, w każdym związku

- wyznała na antenie.

