Iza Macudzinska pokazywała bajeczne życie przez dziewięć sezonów w programie "Królowe życia". Teraz widzowie mogą ją oglądać w "Diabelnie boskich". Projektantka niejednokrotnie prezentowała swój dom, w którym fani z pewnością dostrzegli jej córkę - Elizę. Okazuje się, że dziewczynka w warkoczach jest już nastolatką.

Córka Izabeli Macudzińskiej jest już nastolatką. Przeszła metamorfozę

Gwiazda "Królowych życia" ma na swoim Instagramie ponad pół miliona obserwatorów. Chętnie udostępnia tam ujęcia z prywaty, ukazując przy okazji luksusowe życie. Należy pamiętać, że gdy Macudzińska brała udział w programie, celebrytka pokazywała swoją rodzinę - w tym córkę i partnera, którzy obecnie równie prężnie działają w internecie co sama Izabela. Okazuje się bowiem, że Eliza jest już nastolatką, która na swoich obu profilach w mediach społecznościowych zebrała ponad 100 tysięcy obserwujących - na Instagramie 120 tysięcy, a na TikToku 130 tysięcy. Dziewczyna chętnie pozuje do zdjęć i dzieli się nimi z fanami. Dodaje filmiki o charakterze zarówno rozrywkowym, jak i te pokazujące urywki z życia prywatnego. Na tę chwilę Borowska ma 15 lat, ale w tym roku w maju skończy 16. Eliza zdecydowała się także na pofarbowanie włosów - z ciemnego przeszła do jasnego, wyrazistego blondu, podobnego do swojej mamy.

Izabela Macudzińska schudła kilkanaście kilogramów

Gwiazda programu "Diabelnie boskie" również przeszła niemałą metamorfozę. Macudzińska przyznała, że choruje na Hashimoto. Swoje zmiany zawdzięcza jednej zasadzie - je dwa posiłki dziennie. Unika jedzenia śniadań i kolacji. Stara się nie spożywać mięsa i nabiału. Dzięki temu jej waga spadła z 76 do 59 kilogramów. - Zjem z jedną bułkę ciemną, jedynie jem z wędliną, czasem dodaję pomidora lub rzodkiewkę, to już jest jako posiłek. Już wiele razy wspominałam o tym pod postami. Jem bardzo mało, ale to bardzo, w tym tylko dwa posiłki bez śniadań i kolacji, unikam mięsa, nie jem nabiału - tak o obecnym odżywaniu pisała celebrytka na profilu w social mediach. Metamorfozę zauważyli fani, którzy zachwycili się nowym wyglądem Izabeli.

