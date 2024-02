"Forbes" opublikował właśnie ranking najbogatszych Polaków. Okazuje się, że mimo szalejącej inflacji, majątki czołówki biznesmenów, którzy znaleźli się na Liście 100 Najbogatszych Polaków wzrosły o 15 procent. Kto znalazł się w pierwszej dziesiątce miliarderów? Niezmiennie podium rankingu zajmuje Michał Sołowow z wycenionym majątkiem na 27,25 mld złotych. Później na liście jest: Tomasz Biernacki - 23,62 mld zł, Jerzy Starak - 19,47 mld zł, Sebastian Kulczyk - 9,38 mld zł, Bogusław Cupiał - 8,17 mld zł, Dominika Kulczyk - 8,05 mld zł, Paweł Marchewka - 7,80 mld zł, Zygmunt Solorz - 7,72 mld zł, Zbigniew i Mateusz z rodziną Juroszek - 7,44 mld zł, Arkadiusz Muś - 4,25 mld zł. Kim są ich dzieci, które nie osiadają na laurach i też spełniają się w biznesie? Wzięliśmy ich pod lupę.

REKLAMA

Zobacz wideo Luksusowe urlopy Grażyny Szapołowskiej w Monte Carlo

Karolina Sołowow odziedziczyła po ojcu smykałkę do biznesu

Córka Michała Sołowowa przyszła na świat w 1986 roku i jest jedynym dzieckiem najbogatszego Polaka. Kobieta może się pochwalić ukończeniem studiów prawniczych w Krakowie ze specjalizacją w prawie karnym. Po ojcu przejęła smykałkę do biznesu. Nie jest tajemnicą, że Karolina Sołowow po zakończeniu edukacji ruszyła na podbój rynku. Pierwsze doświadczenie zdobywała pod okiem ojca jako członkini grupy North Food (branża gastronomiczna). Pracowała w biurze architektonicznym, prowadziła sklepy w Galerii Echo oraz była właścicielką sieci salonów Spa.

Jest też aktywistką i udziela się charytatywnie. Stworzyła Fundację Fabryka Marzeń, która wspiera młodych ludzi w rozwijaniu ich talentów. Obecnie jest partnerem w firmie Tower Executive Search, w której zajmuje się analizami merytorycznymi, prawnymi i ratingowymi projektów. Od kilku lat jest związana ze znanym sportowcem i przedsiębiorcą Rafałem Sonikiem. Para doczekała się razem synka Gniewka, który urodził się 3 lipca 2016 roku. Karolina Sołowow jest też matką dwójki dzieci z poprzednich związków.

Karolina Sołowow Fot. East News.pl

Julia Starak straciła brata i zniknęła z czerwonego dywanu

Jerzy Starak ma syna Patryka, o którym nie ma w internecie żadnych informacji. Z drugą, bizneswoman Anną Woźniak-Starak, mają razem córkę Julię Starak. Jej przyrodnim bratem był Piotr Woźniak-Starak, który w 2019 roku zginął tragicznie na jeziorze Kisajno. Kobieta urodziła się w 1990 roku. Jest absolwentką prestiżowego Aiglon College w Szwajcarii. Córka miliardera ukończyła też neurologię i ekonomię na Uniwersytecie Brown w Stanach Zjednoczonych. Przebywała w Providence w stanie Rhode Island. Według najnowszych doniesień Julia Starak i jej mąż Fabrizio mieszkają w Zurychu. Choć kiedyś regularnie pojawiała się publicznie, po śmierci brata zrezygnowała z branżowych rautów. Wspólnie z mamą angażuje się w liczne akcje charytatywne.

Julia Starak Fot. Kapif.pl

Sebastian i Dominika Kulczykowie podzielili się majątkiem ojca

Dzieci Jana Kulczyka po jego śmierci podzieliły się majątkiem ojca, choć przez jakiś czas próbowali nim zarządzać wspólnie. Ich pierwszym krokiem było sprzedanie udziałów w firmie SABMiller. Dominika Kulczyk jest założycielką i prezeską Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding i Polenergia S.A, współzałożycielką Grupy Firm Doradczych Values. Poza tym to autorka wielokrotnie nagradzanego cyklu reportaży pt. "Efekt Domina" oraz filmów dokumentalnych powstałych we współpracy z CNN International. Znana jest ze swojego wielkiego serca i działalności charytatywnej. W latach 2001–2013 była żoną Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, z którym doczekała się dwoje dzieci, Jeremiego i Weroniki. Dzieci biznesmena uczyły się wszystkiego od podstaw. - Pamiętam, że z moją siostrą Dominiką pomagaliśmy ojcu jeszcze w czasach współpracy z Volkswagenem, jego pierwszym dużym biznesem. Roznosiliśmy np. ulotki na targach motoryzacyjnych - mówił dla "Forbesa" Sebastian Kulczyk. Mężczyzna urodził się w 1980 roku. Ukończył poznański Wydział Prawa i Administracji UAM (kierunek zarządzanie i marketing). Studiował również na London School of Economics and Political Science. Jest prezesem Kulczyk Investments, firmy będącej fundamentem działalności jego ojca. 5 czerwca 2010 w prowansalskim miasteczku Antibes wziął ślub Katarzyną Jordan, która jest córką poznańskiego biznesmena z branży budowlanej i medialnej Krzysztofa Jordana. Ich małżeństwo w 2017 roku zakończyło się rozwodem.

Dominika i Sebastian Kulczyk. Fot. Kapif.pl

Synowie Solorza-Żaka przejmują jego imperium

Zygmunt Solorz-Żak ma dwóch synów - Piotra i Tobiasa oraz córkę - Aleksandrę. Mężczyźni stopniowo obejmują władzę nad tym, co przez lata udało się dokonać właścicielowi Polsatu. Dziś Tobias Solorz ma 44 lata. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing. W 2014 roku został prezesem Cyfrowego Polsatu, a rok później objął stanowisko szefa całej Grupy Polsat, z którego oficjalnie zrezygnował w 2019 roku. Jego żoną od 2016 roku jest Monika Suchocka, Miss Nastolatek 2009. Para doczekała się córki. Tymczasem Piotr Żak studiował zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomię na Royal Holloway w Londynie. Od 2018 roku zajmuje stanowisko w radzie nadzorczej Grupy Polsat. Od stycznia 2023 roku zasiada w radach nadzorczych spółek Interia.pl, Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-Polska Czysta Energia. Na początku 2024 roku poinformowano, że Piotr Żak przejął obowiązki prezesa Telewizji Polsat. Biznesmen pozostaje zarazem wiceprzewodniczącym rady nadzorczej stacji.

Piotr Żak i Tobias Solorz-Żak. Fot. Kapif.pl