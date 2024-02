Olga Kalicka zagrała w kilku popularnych produkcjach, takich jak "Dziewczyny z Dubaju" oraz "Rodzinka.pl". Aktorka była zaręczona z Cezarym Nowakiem. W 2019 roku zakochani powitali na świecie syna Aleksandra. Dwa lata później celebrytka poinformowała o rozstaniu z narzeczonym. "Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy" - pisała na Instagramie. W ostatnim wywiadzie aktorka opowiedziała o macierzyństwie. Nie zabrakło emocjonujących wyznań.

Zobacz wideo Jak Olga Kalicka odnajduje się w macierzyństwie? Wyśle syna do dwujęzycznego przedszkola

Olga Kalicka uczęszczała na terapię. Podczas rozmowy o macierzyństwie usłyszała ważne słowa

Olga Kalicka wystąpiła w najnowszym odcinku programu "W moim stylu" na youtubowym kanale Magdy Mołek. Podczas rozmowy aktorka opowiedziała dziennikarce o macierzyństwie. Jedna z wizyt u jej terapeutki była kluczowa. - Po rozstaniu z tatą Aleksia byłam samodzielną mamą, która z dumą chodziła i mówiła, jaka to jest dzielna, potrafi wszystko ogarnąć. Aż do pewnego poniedziałku, kiedy poszłam na terapię i mówiłam przed terapeutką: "bo ja jestem taką samodzielną mamą" i ona powiedziała: "stop, kim pani jest? Jeszcze raz, bo pani teraz chce mi powiedzieć, że jest w tym bardzo osamotniona, to może warto teraz powiedzieć, że jest pani samotną mamą i to jest trudne". Wtedy wylał się potok łez - wyznała Kalicka. Aktorka zaznaczyła, że obecnie wiele się zmieniło. - Teraz jest tak, że bywają dni, że czuję się sama, ale może już nie tak bardzo samotna - mówiła w rozmowie z Magdą Mołek.

Olga Kalicka o związku. Czy jest gotowa na nową miłość? "Powoli"

W jednym z ostatnich wywiadów Kalicka opowiedziała o miłości. Aktorka wyznała, że powoli otwiera serce na kogoś nowego i czuje, że jest gotowa na związek. - Brakuje mi miłości. Już jakby bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać - mówiła dla ChilliZet.

