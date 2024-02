1 stycznia 2024 rozpoczął się rok przestępny, czyli taki, który liczy 366 dni zamiast 365. Dodatkowy dzień w kalendarzu, którym jest 29 lutego to radosna informacja dla tych, którzy przyszli na świat tego dnia, ponieważ mogą obchodzić urodziny zgodnie z oficjalną datą. Sprawdźcie, jakie znane osoby znalazły się w tym gronie.

Olga Bołądź i jej "problematyczne urodziny". "Ludzie nie wiedzą, kiedy wysyłać mi życzenia"

Zacznijmy od aktorki znanej z produkcji takich jak "Botoks", "Kobiety mafii", "Człowiek z magicznym pudełkiem", "Volta" czy "Matka". Olga Bołądź, która niedawno stanęła na ślubnym kobiercu, urodziła się 29 lutego 1984, czyli w tym roku ukończyła 40 lat. - Ludzie nie wiedzą, kiedy wysyłać mi życzenia, wszystkich wprowadza to w konfuzję. Jeśli tego dnia nie ma w kalendarzu, to obchodzę urodziny między 28 lutego a 1 marca - wyznała aktorka w rozmowie z PAP Life. - Najwięcej życzeń dostaję o północy i najczęściej świętujemy właśnie nocą - dodała. Co ciekawe, gwiazda nie czuje się pokrzywdzona z powodu tej nietypowej daty. Wybrzmiało to we wspomnianej rozmowie.

Uważam, że ta data jest wyjątkowa i zawsze ją tak traktowałam. Bardzo się cieszę, że urodziłam się tego dnia - dodała.

Jessica Long, Marek Leśniak i Agata Wypych. Sportowcy z 29 lutego

Przejdźmy teraz do osób ze świata sportu. Jessica Long, czyli wielokrotna medalistka igrzysk paraolimpijskich, również przyszła na świat ostatniego dnia lutego. Ma obecnie 32 lata. Jej data urodzin zastanawia fanów, którzy nie wiedzą, kiedy złożyć życzenia swojej idolce w przypadku roku nieprzestępnego. Pod najnowszym postem amerykańskiej pływaczki nie brakuje komentarzy z życzeniami. "Wszystkiego najlepszego z okazji właściwie ósmych urodzin. W latach nieprzestępnych wolisz świętować urodziny 28 lutego czy 1 marca?" - czytamy komentarz jednego z fanów.

Marek Leśniak to natomiast polski piłkarz, który świętuje 60. urodziny. Był zawodnikiem Pogoni Szczecin i Bayeru 04 Leverkusen, a także reprezentacji naszego kraju. Agata Wypych z kolei to zawodniczka piłki ręcznej, obchodząca 29 lutego swoje 44. urodziny. Na jej koncie widnieje wiele sportowych sukcesów, między innymi tytuł najlepszego strzelca ligi oraz wicemistrzostwo Polski. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.