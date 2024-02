Od lat możemy obserwować zmiany w wyglądzie polskich gwiazd. Wiele z nich jest w show-biznesie od dekad, co jasno wskazuje, że muszą nadążać za wszelkimi trendami. Celebrytki chętnie zmieniają swój wygląd, kierując się tym, co jest w danym momencie modne. Zobaczcie, jak wyglądały kiedyś, a jak prezentują się obecnie.

Doda lubiła szokować swoimi stylizacjami, ale postawiła na bardziej stonowany ubiór. Małgorzata Rozenek-Majdan zrezygnowała z solarium

Doda od początku kariery przede wszystkim szokowała. Wzięła udział w programie "Bar", by wypromować zespół Virgin, w którym była wokalistką. Kontrowersyjne wypowiedzi i wyzywające stroje były na porządku dziennym. Przez lata skandalistka zdecydowanie zeszła z tonu. Ostatecznie na co dzień Doda stawia na bardziej stonowane stroje. Jeśli chodzi o wydarzenia medialne, zdecydowanie lubi wyróżnić się z tłumu.

Małgorzata Rozenek-Majdan była zdecydowanie bardziej skromną kobietą. Widać było, że chętnie korzysta z solarium, podobnie jak Doda, ale ostatecznie postawiła na delikatniejszy wizerunek. Nosiła bardziej proste ubrania, ale po latach jest już inaczej. Po tym, jak została prowadzącą "Perfekcyjnej Pani Domu", znacząco się zmieniła. Postawiła na elegancję, zachwycając stylem, oraz modną fryzurą. Znacząco zmieniła się jej sylwetka, a celebrytka trenuje jak profesjonalna sportowczyni. Więcej zdjęć gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.

Przez lata widzieliśmy mnóstwo metamorfoz. Niektóre gwiazdy są teraz nie do poznania. Jak wyglądały kiedyś? Fot. KAPiF.pl

Justyna Steczkowska kiedyś ubierała się odważniej. Małgorzata Socha postawiła na proste, lecz interesujące stylizacje

Justyna Steczkowska w polskim show-biznesie jest od ponad 20 lat. Piosenkarka na początku występowała w odważniejszych stylizacjach, które pokazywały jej drapieżną stronę. Teraz 51-latka wybiera bardziej eleganckie ubrania, choć lubi dodać do nich "pazura". Małgorzata Socha na początku kariery wybierała sportowe ubrania, które nie do końca były dobrze wystylizowane, zaburzając proporcje sylwetki. Po latach zdecydowanie wie, jak podążać za modą i stawia na styl casualowy. Stroje są proste, ale zawsze budzą zainteresowanie mediów i fanów.

Katarzyna Zielińska miała trudne początki. Agnieszka Woźniak-Starak stawia na klasykę

Aktorka Katarzyna Zielińska od zawsze stawiała na kolory, choć niekoniecznie potrafiła dobrze je komponować ze swoją urodą. Teraz zdecydowanie wie, co jej pasuje i w czym wygląda dobrze. Wybiera elegancję w stonowanych odcieniach, ale nie zapomina, by co jakiś czas zaskoczyć kolorystyką. Agnieszka Woźniak-Starak wybierała przede wszystkim wygodne ubrania, nie do końca eleganckie. Obecnie jej styl określić można jako klasyczny z elementami boho.

