Grażyna Torbicka jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką i ikoną telewizji. Chociaż dużo mówi się o jej osiągnięciach zawodowych, nie da się ukryć, że gwiazda też zachwyca urodą. Jest w świetnej formie i wciąż wygląda naturalnie oraz młodo. Dziennikarka zdradziła, jak wygląda jej codzienna pielęgnacja, a także, jaki ma stosunek do zabiegów medycyny estetycznej.

Grażyna Torbicka i jej sposoby na młody wygląd

Grażyna Torbicka jakiś czas temu o pielęgnacji opowiedziała w "Dzień dobry TVN". Zdradziła, od czego zaczyna dzień. - Lubię poranną, zimną, kąpiel twarzy lodowatą wodą - mówiła. Najważniejszym kosmetykiem jest dla niej odpowiednio dobrany krem.

Nakładam krem, który daje mi poczucie komfortu. Nie stosuję wielu kosmetyków, bo mam delikatną skórę i obciążona staje się zmęczona. Staram się mieć jeden odpowiedni krem na dzień i na noc, a ich główną cechą jest to, że są bardzo nawilżające

- dodała. Dziennikarka jednak uważa, że to podejście do życia jest najważniejsze. Niedawno w rozmowie z Jastrząb Post, zapytana o to, jak o siebie dba, odpowiedziała: - Uśmiecham się po prostu. Cieszę się każdą chwilą w życiu i to jest naprawdę najlepszy kosmetyk. Natomiast w wywiadzie dla "Zwierciadła" nie ukrywała, że jej wygląd to również zasługa genów. - Nie przesadzałabym z tymi zachwytami nad moją urodą. Zawdzięczam ją moim rodzicom, nikomu więcej - stwierdziła.

Grażyna Torbicka szczerze o medycynie estetycznej

Grażyna Torbicka ujawniła, że zabiegi medycyny estetycznej nie są dla niej. Dziennikarka ceni sobie naturalność, stawia więc na olejki i masaże. - Medycyna estetyczna to nie jest dla mnie rozwiązanie, nigdy o tym nie myślałam, a nawet jeśli się zastanawiałam, to przyznam szczerze, że jakakolwiek ingerencja w moją twarz jest dla mnie dużym dyskomfortem. Naturalnie jesteśmy o wiele bardziej przekonujące - mówiła w "Dzień dobry TVN". Grażyna Torbicka nie ma też problemu z tym, żeby pokazywać się sauté. - W naszym zawodzie bardzo często musimy używać makijażu, dlatego, gdy ten dzień jest wolny, to dajmy skórze odpocząć - dodała. Zdjęcia Grażyny Torbickiej, także te bez makijażu, znajdziecie w galerii na górze strony.