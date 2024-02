Ewa Piekut zdobyła ogromną rozpoznawalność w programie "Warsaw Shore". Pojawiła się w produkcji w 11. sezonie. Niedługo później fani mogli ją obserwować na gali freak fightowej Elite Fighters. W ostatnim czasie Piekut występowała w nowym programie "Królowa przetrwania". Kobieta trafiła do dżungli, gdzie musiała przetrwać obok takich gwiazd internetu, jak Marta Linkiewicz. Ewa Piekut aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Ostatnio w jej życiu doszło do prawdziwego przełomu. Ukochany celebrytki ogromnie ją zaskoczył.

Zobacz wideo "Królowa przetrwania". Ewa Piekut zrobiła sobie nowe zęby. Jak wyszło?

"Królowa przetrwania". Ewa Piekut została zaskoczona przez ukochanego! Nie uwierzycie, z czym przyjechał do dżungli

W 11. odcinku w programie "Królowa życia" doszło do nietypowego zdarzenia. Okazało się, że w dżungli pojawił się partner Ewy Piekut. Po chwili wyszło na jaw, że mężczyzna od wielu dni czekał na swoją ukochaną. Wyznał, że przeleciał pół świata, aby zadać swojej partnerce wyjątkowe pytanie. - Kocham cię nad życie i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca życia - powiedział bez wahania. Ewa nie mogła w to uwierzyć. - Co ja mam zrobić, ty jesteś nienormalny, co ty tu robisz? Czy to jakieś jaja? (...) Ja zostałam właśnie narzeczoną? - mówiła, nie kryjąc szoku. Po chwili jednak stres opadł, a zaręczona para nie posiadała się z radości. - Będę żoną! - mówiła zachwycona Piekut. Zakochani wpadli sobie w ramiona i razem opuścili dżunglę. Celebrytka nie mogła opublikować dobrych wieści w sieci, jednak zrobiła to za nią jedna z fanek. Gratulujemy! Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Zaręczyny Ewy Piekut fot. https://www.instagram.com/ewavibesss/screenshot

"Królowa przetrwania". Niedawno Ewa Piekut pokusiła się o metamorfozę. Postanowiła zrobić sobie... "tureckie zęby"

W ostatnim czasie Ewa Piekut pochwaliła się metamorfozą. Okazało się, że celebrytka zdecydowała się na zrobienie nowych zębów. Kobieta opowiedziała na profilu, który obserwuje aż 360 tysięcy osób, jak wyglądało jej doświadczenie. Przeprowadziła internautów przez cały proces. - Zainteresowanym osobom tym tematem wspomnę, że mam relacje wyróżnione i zapisane z tego wielkiego, jakże i również bardzo kontrowersyjnego wydarzenia, jakim było zrobienie przeze mnie zębów - wyznała bez wahania dla osób, które chciały dowiedzieć się więcej. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ.