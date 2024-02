Agata Bachanek dołączyła do redakcji TVP Sport w 2017 roku. Dziennikarka jest absolwentką amerykańskiej uczelni Weber State University. Głównym obszarem jej zainteresowań jest tenis, w którego sama kiedyś grała. Zdobywała medale mistrzostw Polski, ale nie zrobiła większej kariery. Poza pracą przed kamerami Agata Bachanek rozwija także karierę w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda TVP zdobyła prawie 25 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie dziennikarka wrzuca zdjęcia z partnerem, który również był związany ze sportem. Zobaczcie, kto skradł jej serce. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Chylewska o transferach gwiazd z Polsatu do TVP. Chciałaby wrócić na stare śmieci?

Agata Bachanek spotyka się z Michałem Dembkiem. Założyli wspólny kanał na YouTubie

Agata Bachanek nie ukrywa swojego partnera. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Jak się okazuje, dziennikarka spotyka się z Michałem Dembkiem, który także grał w tenisa. Sportowiec wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski. Najwyżej zajmował 562. miejsce w rankingu ATP. Zakończył karierę tenisisty w wieku 25 lat. - Ta decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Od połowy sezonu 2022 byłem z nią już praktycznie pogodzony i pomimo tego, iż brałem udział w turniejach, to czułem, że jest to jakiś rodzaj adaptowania się do nowej sytuacji i zaakceptowania jej. Czułem, że mój poziom gry zaczyna spadać - mówił w rozmowie z portalem "Tenis Magazyn". Agata Bachanek i Michał Dembek zdecydowanie podzielają swoje pasje. Postanowili nawet założyć wspólny kanał "Sofa Sportowa" na YouTubie, gdzie głównie komentują wydarzenia ze świata tenisa.

Agata Bachanek i Michał Dembek Fot. @'Sportowa Sofa' / YouTube / screenshot

Agata Bachanek i Michał Dembek cieszą się sympatią wśród obserwatorów. "Wow"

Agata Bachanek i Michał Dembek są aktywni w mediach społecznościowych. Na ich profilach na Instagramie nie brakuje wspólnych kadrów. Dodali m.in. zdjęcia z Gdyni oraz górskiej wycieczki. Pod jedną fotografią Agata Bachanek zamieściła opis "idealnie dobrani". Internauci zdecydowanie zgadzają się z jej słowami. Pod postami zakochanych możemy przeczytać miłe komentarze od ich obserwatorów. "Piękna para", "Super foty", "Wow" - czytamy. Też tak sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Była gwiazda TVP ma problemy ze zdrowiem? Zniknęła z sieci. Jej ostatni wpis niepokoi