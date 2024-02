Andrzej Gołota to legenda boksu, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy. Każdy sportowiec musi jednak kiedyś przejść na emeryturę. Czterokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej ma obecnie 56 lat, a swoją ostatnią walkę rozegrał ponad dekadę temu. Teraz skupia się na aktywnym wypoczynku i poświęca swój wolny czas żonie i rodzinie. Mariola Gołota od czasu do czasu wrzuca na swój profil zdjęcia męża, który na co dzień przebywa w Stanach Zjednoczonych. Więcej zdjęć Andrzeja znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Gołota w Polsce na Suzuki Boxing Night. "Na żonę mogę liczyć"

Andrzej Gołota na zimowym wypadzie. Tak spędza czas na emeryturze

Mariola Gołota dodała na Instagramie zdjęcie z wyjątkowego wypadu. Para wybrała się ze znajomymi na narty i to nie byle gdzie, bo w Kolorado. Na fotografii możemy zobaczyć uśmiechniętego Gołotę, któremu emerytura najwyraźniej służy. Wypad musiał być naprawdę udany, o czym może świadczyć podniesiony w górę kciuk. Zdjęcie Andrzeja ucieszyło jego wiernych fanów. "Super, panie Andrzeju. Ciesz się życiem. Masz wspaniałą rodzinę i przyjaciół. Pozdrawiam bardzo serdecznie", "Mistrzu! Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia z Wielkopolski" - pisali wspominając pięściarza.

Między Andrzejem Gołotą a jego żoną nie zawsze wszystko się układało. Cudem uniknęli rozwodu

Para otwarcie opowiadała o swoim kryzysie, który w mediach generował nawet plotki o rozwodzie. Małżeństwo jest ze sobą od 1990 roku. Jak udało mu się pozostać w ślubnych postanowieniach? - Popełniliśmy wszystkie błędy, jakie są możliwe do popełnienia. Z pomocą Opatrzności udało się pokonać kryzysy (…). Oboje chcieliśmy mieć rodzinę aż do śmierci. Mamy ślub kościelny, gdybyśmy wzięli rozwód, żadne z nas nie byłoby szczęśliwe. Rozwód zmienia układ rodziny, cierpią dzieci. To nie leży w zgodzie z naszą wiarą. Jesteśmy katolikami, nie wyobrażamy sobie układania życia po rozwodzie. Poza tym wierzę, że każda rodzina powinna stworzyć swoje tradycje - tłumaczyła Mariola Gołota w rozmowie z Interią. Żona pięściarza zaprzeczyła również plotkom, które mówiły o formalizacji rozwodu. - Prostuję: nigdy się nie rozwiedliśmy. Owszem, kiedyś nawet złożyliśmy papiery rozwodowe, ale je wycofaliśmy - mówiła swego czasu "Vivie!". ZOBACZ TEŻ: Żona Andrzeja Gołoty pokazała rodzinne zdjęcie. Tak dziś wygląda syn boksera

